美國：解放軍台海活動仍高於標準　企圖利用裴洛西訪台消除中線

▲中國解放軍8月在台灣周邊海域進行多次軍事演習。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國解放軍本週仍持續進行海上軍演。美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）24日指出，解放軍目前在台灣周邊的軍事活動節奏，儘管已比眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初台灣行剛結束那時低，但仍高於歷史標準，更利用裴洛西訪台來企圖趁機消除台海中線。

裴洛西8月出訪台灣讓中國政府感到不滿，展開一連串大規模軍事演習，共機、共艦多次穿越台灣海峽中線。外媒記者24日在記者會上表示，解放軍本週似乎仍持續保持類似行動，提問「五角大廈有發現任何情勢趨緩的跡象？是否應該視此為台灣海峽新常態？」

卡爾表示，依據美方掌握的現況，解放軍的活動節奏已比裴洛西出訪後要慢許多，但仍高於歷史標準，而中方顯然是利用此事件，企圖趁機消除台灣與中國大陸之間的中線規範，解放軍在空中、海上都比以前更加活躍。

卡爾進一步指出，美方認為，中方把裴洛西台灣行當作藉口製造危機，試圖建立新常態，迫使國際社會讓步，「我們需要做的是，表明我們和國際社會其他成員都不會被脅迫」，而美國政府的反應並不是要引發衝突或產生不必要的摩擦，而是要從根本上表明，北京的戰術策略不會奏效。

卡爾說，美國將持續調整行動，致力於捍衛美方在該地區的盟友夥伴，也致力於建立穩定、自由和開放的印太地區，繼續在國際法允許的任何地方執行空中與海上任務，包括自由航行、通過台灣海峽等。