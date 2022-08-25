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付完贖金又被轉賣！大馬女「1關鍵動作」成功自救　逃離柬埔寨人蛇

▲柬埔寨警方加大力度調查、取締人口販賣案。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨警方加大力度調查、取締人口販賣案。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

柬埔寨詐騙案持續發酵，當地警方也加大力度，積極調查與取締人口販賣案。西港警方23日晚間成功捕獲5名中國男子，救出一名馬來西亞籍女子，而警方事後透露，這名女子是因為向柬埔寨官員發出了求救訊息，才讓警方得以偵破此案，成功自救。

綜合柬埔寨當地媒體報導，內政部24日指出，柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）的粉專近日接獲一名馬來西亞籍女子的求助訊息，聲稱自己8月7日在西港被一群男子綁架勒索，即使付清了7000美元（約新台幣21萬元）贖金後，仍被轉賣到其他公司。

西港警察局局長尊那林表示，警方在接獲副總理兼內政部長蘇慶的指示後，於23日連夜展開調查，最後成功找到這名受害的大馬女子，並當場捕獲5名涉嫌綁架勒索的中國籍男子。

這名獲救的女子告訴警方，她共損失了9萬美元（約新台幣272萬元）與2部手機，並請求警方協助她拿回這筆錢，好讓她能順利回到馬來西亞。尊那林透露，目前警方將繼續追查此案，以追捕其他涉案人員。

與此同時，西港所在的施亞努省省長郭宗朗24日宣布，當局未來將加強力度，「重拳打擊」人口犯罪集團，並指示檢警嚴格執法，務必將犯罪集團「連根拔起」。他也強調，一旦警方查獲涉及人口販賣或非法拘禁的場所，那麼當局就會將其關閉，而提供場所的房東也將被處分。

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