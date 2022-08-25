衛報：俄羅斯計劃斷電「歐洲最大核電廠」　恐爆發災難性故障





▲美國衛星影像公司Maxar於8月19日拍攝俄羅斯佔領的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）6個反應堆。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰事開打半年未歇，外媒《衛報》取得消息指出，俄羅斯已經擬定一份詳細計劃，要把歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporizhzhia）與烏克蘭電網斷開，這恐怕將造成冷卻系統發生災難性故障。

烏克蘭核能公司負責人科廷（Petro Kotin）24日向衛報透露，俄國工程師已經制定出一個開關藍圖，準備在最壞情況下切斷核電廠的烏克蘭電力供應，「他們把（計劃）告知廠區工人，廠區工人再透露給我們，而此計劃的先決條件為，連接札波羅熱核電廠與烏克蘭系統所有線路均嚴重受損」。

然而科廷也擔憂，俄軍現正鎖定這些線路，恐怕讓緊急狀況成為現實。如今核電廠的電力連接已處於危急狀態，連接烏克蘭電網的4條主線中，有3條已在戰爭期間斷裂，連接常規發電廠的3條備用線路中，有2條故障。

科廷指出，俄羅斯的計劃將增加災難性故障風險，因為這將導致廠區仰賴單一電力來源來冷卻反應堆，「這會無法立即切換系統，必須先關閉一側所有系統，接著再切換到另一側」，而在電網系統轉換期間只能依靠備用的柴油發電機，一旦發電機失效就沒有其他補救選擇。斷電90分鐘，反應堆就會達到危險的溫度。

除此之外，核電廠也面臨其他安全威脅，像是許多車子停放在渦輪大廳，而大廳旁邊就是2個正在運轉的反應堆，一旦發生火災，消防人員難以進入救火，且任何火勢都可能蔓延到反應堆的建築物，「這不只是對核電廠、對烏克蘭，對全世界來說也一樣危險，因為永遠無法預測天氣會是什麼樣子，風向會吹到哪也無從得知。」