金門崗哨守軍遭中國無人機近拍　美媒踢爆質疑：飛行高度恐近在咫尺

▲中國網路社群流傳一張無人機拍攝我國軍金門崗哨照。（圖／翻攝自微博）

記者羅翊宬／綜合報導

日前我國外島金門站哨崗上空出現一台來自中國的無人機，無人機正在進行監視，且可能還配備武裝，2名軍人表情疑惑抬頭觀察，隨後有軍人丟擲石頭。對此，陸軍金門防衛指揮部昨（24）日證實此事，表示無人機位於3300英尺的上空；然而外媒卻懷疑，從軍人可以丟擲石頭來看，無人機恐怕近在咫尺。

根據美媒《動力》（The Drive）於當地時間24日報導，來自中國的無人機在拍攝金門烈嶼大膽島防區後，在該國社群網路掀起熱烈討論，而這除了突顯出台海兩岸的緊張局勢，更顯示出戰爭正朝新面向發展，而這種透過無人機監控的手段通常很難被有效反擊。

該架無人機的飛行時間可追溯至8月16日下午6時，當時這架神秘的無人機出現在金門島烈嶼守備營上空，顯然該架無人機配備某種光學監視設備，操縱這架無人機的人員對於金門島上的軍事防衛設施感到高度興趣，兩名我國軍隊哨兵的照片很快在網路上傳開，其中一人拿著相機、另一人則持步槍。

我國國防部證實該起事件的真實性，金門防衛司令部某不願具名的發言人更澄清，該架無人機是民間人士所操控的，當時的飛行高度為3300英尺（約1006公尺），雖然飛越烈嶼鎮附近海域，但尚未進入領空。

報導指出，其實從網路流傳的照片觀察該架無人機飛行高度，「沒有進入領空」的說法非常值得懷疑，且同一份報告聲稱無人機在接收無線電警告後「迅速飛離」。

雖目前尚未釐清無線電警報如何發出，但考慮到商用無人機的機型，這種狀況似乎不太可能發生，因為雖然大型無人機可能才有UHF/VHF無線電，以此收發無人機操控人員與飛航塔台間的無線語音通訊；不過對於通常不與其他飛機共享空域的小型無人機而言，實際情況恐非如此。

此外，該則報導也推斷「民用」無人機的操控人員，可能背後其實是來自中國軍方或情報機構，而這將與北京當局欲加頻繁使用的「灰色地帶戰術」相符。

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