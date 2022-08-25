研究：毀滅性火山噴發「機率跟擲骰子一樣高」　全球恐怖後果曝光

▲今年東加海底火山「洪加湯加－洪加哈派」噴發的衛星照片。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《自然》一份研究指出，21世紀發生超大型火山噴發的機率高達1/6、等同於「擲骰子」，但人們過去普遍誤以為可能性很低，因此缺乏危機意識。根據歷史紀錄，大規模火山噴發會嚴重衝擊全球氣候及經濟，釀成飢荒、疾病及社會動盪，進而導致大規模死亡，但各國目前卻缺乏周詳應對措施，必需盡快為此作好準備。

英國伯明罕大學的卡西迪博士（Dr Mike Cassidy）、劍橋大學存在風險研究中心（CSER）的瑪妮博士（Dr Lara Mani）於17日發表論文。他們分析南極洲與格陵蘭古代冰層的硫沉積物後指出，地球過去6萬年一共發生97次大規模火山噴發，若藉此估算本世紀的發生頻率，還有許多不特定火山蓄勢待發。卡西迪指出，「火山可能休眠很長一段時間，但仍有能力造成突然且巨大的破壞。」

▲去年3月，印尼西納彭火山爆發。（圖／路透）



以歷史經驗為例，在火山爆發指數（VEI）的1-8級之中，西元79年導致龐貝城1.6萬人死亡的維蘇威火山為5級噴發，1257年印尼薩馬拉斯火山（Mount Samalas）7級噴發，大量火山灰、浮石及硫酸微粒在幾周內擴散全球、阻絕陽光，造成一段「小冰河期」。

1815年，印尼坦博拉火山（Mount Tambora）7級噴發，立即死亡人數高達10萬，不僅釀成全球氣候異常，1816年甚至被稱為「無夏之年」，全球均溫下降1度，紐約仲夏發生霜凍，英國降下6月雪，西歐頻繁暴風雨，小麥減產、糧食短缺釀成多地暴亂，寒冷潮濕的天氣也在愛爾蘭至英國引發嚴重的斑疹傷寒疫情，奪走6.5萬條性命。

《每日郵報》指出，如今全球人口暴增8倍，貿易規模翻漲40倍，大規模火山爆發所帶來的後果只會更嚴重。卡西迪也說，「複雜的全球網絡，讓我們更容易受到大規模火山噴發的衝擊。」

2010年冰島艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull volcano）4級噴發，導致國際空域關閉，全球經濟損失40億英鎊。今年稍早，東加火山6級噴發，造成3人死亡，經濟損失相當於該國GDP的1/5，震波也以接近音速的速度傳播至日本及南美洲，幸好噴發僅持續11小時，如果時間更長，可能影響全球供應鏈、氣候及糧食資源。

▲火山噴發可能嚴重衝擊全球經濟、氣候及社會。（圖／取自免費圖庫pixabay）



瑪妮博士比喻，大規模火山噴發宛如「直徑1000公尺的小行星撞擊地球」，「它們會產生類似的氣候後果，但火山災難的可能性，比彗星或小行星撞地球的綜合機率還要高上數百倍」，儘管美國航太總署（NASA）每年投入數億美元，防範天體撞擊威脅，各界卻嚴重缺乏火山噴發防範工作，「我們完全低估火山對社會構成的風險……真的很魯莽。」

一些研究已經指出，未來可能出現7級噴發的包括紐西蘭陶波湖火山（Taupo Volcano）、鄰近伊朗首都的德馬峰火山（Mount Damavand）。2位科學家呼籲，除了確認與監控火山活動以外，也應該積極研究如何減緩火山噴發的災難性影響。