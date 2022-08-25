親美團體運用社群軟體假帳號宣傳　臉書、推特率先開鍘

▲FB、推特率先刪除親美組織假帳號。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

史丹佛大學與社群媒體分析公司Graphika於週三共同發布一份研究報告，表示有數百個「假帳號」試圖透過社群平台，向中東及中亞的用戶宣傳美國及其盟國的價值觀和目標。Facebook與Twitter兩大社群網站，已在近日刪除部分相關的假帳號。

綜合《NBC》、《紐約時報》報導，研究人員發現這些假帳號已於8個社群平台活動了將近5年，他們通常會冒充新聞媒體或是根本不存在的人物，並以至少7種不同的語言發文。發布的文章內容大多是在讚揚美國對於中亞國家或伊拉克的援助，與此同時批評俄羅斯、中國、伊朗等國所進行的「帝國主義戰爭」。

報告中指出，Meta和Twitter在7、8月都刪除了部分違反「協同性造假行為」、「平台操控和垃圾訊息政策」之服務條款的帳戶，並將帳戶活動資訊提供給Graphika及史丹佛大學網路觀測計畫（Stanford Internet Observatory）進行調查分析。Meta指出帳戶活動始於美國，Twitter則表示帳戶來自美國和英國，不過目前仍未調查出策劃這起宣傳活動的幕後黑手。

Graphika情報部門副總斯塔布斯（Jack Stubbs）說道，「這些組織活動所套用的策略，與過去研究中常見用以詆毀美國及其盟國的類似行動相似。」研究也提到，大多數帳號及文章事實上都未獲得大量關注，只有19%的相關帳戶擁有超過1000名追蹤者。他也說「這些數據說明了虛假技倆是有極限的。」