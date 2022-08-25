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日本擬「重啟核電」政策大轉變！才走過核災陰霾　最大挑戰曝光

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲岸田這項政治判斷，等於是2011年福島第一核電廠發生核災以來，日本政府降低依賴核電的政策大轉變。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

中央社記者楊明珠東京特稿

日本首相岸田文雄指示研發興建新世代核電廠，主要考量能源穩定供應與轉型為減碳社會。日本進行「綠色轉型」攸關國家存續，但福島核災陰霾殷鑑不遠，如何凝聚民意支持仍是挑戰

岸田24日在首相官邸（行政中心）召開實現減碳社會的「綠色轉型」（GX）會議上，針對新世代核電廠的研發、運轉時間延長做出指示，要求相關單位加速研議，在年底前提出具體結論。

岸田這項政治判斷，等於是2011年福島第一核電廠發生核災以來，日本政府降低依賴核電的政策大轉變。

經濟產業大臣（經濟部長）兼推動綠色轉型大臣西村康稔會後表示將加速研議，希望今年內能做出結論。參與這項會議的除了岸田、西村之外，還有專家學者、日本最大工商團體「經團連」（經濟團體聯合會）會長十倉雅和等政府遴選的12名委員。

岸田指示要研議的課題包括要在2050年實現減碳社會、電力穩定供給，討論新世代核反應爐的研發與建設，為日本重啟核能的政策定錨。

2011年福島核災後，日本政府一直迴避「興建核電廠」，雖然岸田指示重啟核電納入討論，不過，輿論對重啟核能一事看法兩極，對於興建核電廠，執政黨自民黨內也有人持慎重態度，要重啟核電的門檻相當高。

針對新一代核反應爐，日本政府主張從既有核電廠的安全性與經濟性引進優良的新技術。經產省（經濟部）今年7月列舉出改良型輕水反應爐（Light Water Reactor, LWR）、小型輕水反應爐、高速中子反應爐等的技術，認為各國正推動研發的改良型輕水反應爐是最優先考量的對象。經產省表示，現在已有改良型輕水反應爐的技術。

值得注意的是，岸田本月10日進行內閣改組後對周邊人士談到施政重要方針時表示，「攸關國家的存續與國力的問題須解決，這是刻不容緩的事，但須考慮先後順序」。

岸田當前考慮的就是日本要轉型成減碳社會須進行「綠色轉型」，這也是岸田主要政見「新資本主義」當中的重要支柱。

要打造減碳社會須考慮重啟核電的能源穩定及安全，尤其是今年2月俄羅斯侵略烏克蘭以來，造成燃料價格飆漲，能源難以穩定供應，日本的能源安全保障受到動搖。

日本各界預料今年冬天以後，電費上漲、電力供給吃緊的情況會持續存在，因此岸田認為如果要重啟核電，政府有必要出面做各種因應之道。

不過，日本政府想要重啟核電，必須先通過原子能規制委員會的審查、核電廠所在地居民支持，門檻相當高。

日媒報導，有岸田政府幹部表示，去年秋天眾議院選舉及今年7月參議院選舉，岸田率領執政黨自民黨獲大勝，擁有推行政策的實力。岸田認為處理重啟核電的能源政策是當務之急。

日本讀賣新聞社與早稻田大學先端社會科學研究所進行的民調顯示，贊成重啟符合標準的核電廠者占58%、反對者占39%。同樣的問題，2017年以後共進行5次民調，這次是首度贊成者多於反對者。

俄羅斯侵略烏克蘭一事，使得日本政府和民間都意識到電力危機的問題。原本執政黨自民黨內部有部分人士以及電力業界要求要新設核電廠，但日本政府顧慮到輿論會反彈，採慎重態度。

俄烏戰爭開打後，原油、天然氣價格飆漲、汽油和電價上漲已成重要民生問題，凸顯能源依賴進口的日本在能源安全上的脆弱性，因此「擁核電派」聲浪漸高張。

日本要邁向減碳社會的力道增強，電力公司對於投資火力發電一事態度消極。今年3月，東京電力公司、東北電力公司供電的轄區內首度發出「電力供需緊迫警告」；日本政府今年夏季還呼籲全國民眾節約用電，面對用電量高的冬天，民眾內心更加不安。

此外，日本的核電廠的運轉期限原則上是40年，24日的這項綠色轉型會議也把核電廠延長運轉年限的規定納入研議，但尚未列出具體期限。目前中短期的方案是原子能規制委員會已審核通過的7座核反應爐明年夏天後重啟運作。

不過，東京電力公司柏崎刈羽核電廠因為恐攻因應對策不足等因素，原子能規制委員會還在進行追加檢查，而且當地民眾不信任感高漲，政府該如何凝聚民意支持，將是日本重啟核電最大挑戰

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