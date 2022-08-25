畫面曝光！山洪暴發29歲女在遊客面前被沖走　搜救4天找到屍體

▲有遊客拍下女子被洪水沖走畫面。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州29歲女子阿格尼霍特里(Jetal Agnihotri)近來前往猶他州錫安國家公園(Zion National Park)遊玩時，當地突然山洪暴發，導致她在其他遊客面前被洪水沖走，事發影片在網路上瘋傳，4天後才被警方找到遺體。

影片中可看到，阿格尼霍特里在知名峽谷區The Narrows散步時，慘被滾滾洪水沖走，她與另外1名遊客受困在洪水中，試圖抓住浮木但是無法，最後消失在眾人視線中，讓目擊此景的民眾發出驚呼，「我的天啊」。

當地警方19日下午2時15分接到報案，錫安國家公園有多名遊客慘被洪水沖走，經過4天的搜索，終於22日在維琴河(Virgin River)下游處找到屍體，該地點距離事發峽谷約9公里。

同學表示，當時一夥人前往錫安國家公園參觀，他們前往峽谷後收到山洪警報，他與另外一名朋友便決定返回，然而阿格尼霍特里卻想留下來，往峽谷更高處看看，約好晚點在停車場與他們碰面，沒想到人再也沒有回來。

報導中指出，當地近來受到暴雨影響，除了維琴河西南地區都被洪水淹沒，埃默里郡(Emery)、韋恩郡(Wayne)、格蘭德郡(Grand)等地也受到洪水影響，州長考克斯(Spencer Cox)隨即宣布當地進入緊急狀態，該狀態將維持30天。