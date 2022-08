天價賠償金！Kobe「墜機照外流」遺孀提告洛杉磯郡　獲賠4.8億元

▲美國NBA傳奇球星布萊恩遺孀凡妮莎獲賠1600萬美元(約新台幣4.8億元)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國NBA傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)2020年墜機身亡,但第一線應變人員拍攝照片並外流,讓遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)一狀告上法院。陪審團24日裁定,洛杉磯郡必須向凡妮莎賠償1600萬美元(約新台幣4.8億元)。

2020年1月26日,布萊恩與次女吉安娜(Gianna Bryant)遭遇不幸墜機意外,機上9人全數罹難,但當時意外事故現場照片卻外流,凡妮莎決定提告,稱「洛杉磯郡警長辦公室人員和消防員拍攝了事故現場照,並外流給朋友及第一線應變人員,讓她在精神上飽受磨難。」

這場審判中的爭論焦點在於洛杉磯郡警消拍攝的照片,其中不僅只有直升機殘骸,也有罹難者遺體,包括布萊恩、吉安娜,以及其他7名死者。

陪審團一致認定,儘管不覺得現場救援人員有分享已故受害者照片的習慣或做法,但洛杉磯郡治安部門未能針對事故現場照片一事對內部人員進行培訓,侵犯隱私,讓凡妮莎飽受精神上的痛苦,裁定洛杉磯郡必須賠償1600萬美元(約新台幣4.8億元)。而另名空難死者家屬切斯特(Chris Chester)也在這場事故中失去妻女,則是獲賠1500萬美元(約4.5億元台幣)。

這場審議歷時約4.5小時,凡妮莎在判決宣讀的那一刻瞬間落淚,擁抱身旁的律師及19歲女兒娜塔莉亞(Natalia),隨後牽著女兒的手走出法院。

儘管凡妮莎離開法院時並未發表任何聲明,但她隨後在IG發文,分享她、布萊恩、與吉安娜滿是笑容的合照,更說「一切都是為了你們,我愛你們,為Kobe和吉吉伸張正義」。

"All for you! I love you! JUSTICE for Kobe and Gigi!"



