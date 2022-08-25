中國籲南韓遵守「三不一限」　美國防部反嗆：薩德能守護南韓國防

▲位於南韓慶尚北道星州郡的「薩德基地」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

先前中國外交部於10日聲稱，已就薩德系統部署問題與南韓達成協議，敦促南韓遵守文在寅政府時期承諾的「三不一限」。對此，美國國防部發言人邁納斯中校（Martin Meiners）強調，薩德系統是南韓守護國防安全的防禦體系，而未來關於薩德系統的每項決定，都必須透過美韓當局協商。

根據《美國之音》（VOA），美韓聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）從8月22日至9月1日正式展開，中國透過官媒《環球時報》英文版痛批美國欲藉軍演展現在印太地區的影響力；對此麥納斯中校解釋，軍演的目標在於強化美韓同盟，並提升聯合防衛態勢，藉此穩定韓半島（朝鮮半島）和平穩定。

麥納斯中校強調，「薩德系統（THAAD，終端高空飛彈防禦系統）可以抵禦來自外部的軍事威脅、守護南韓的國防主權，是在南韓政府的邀請下所部署的，既安全且可信賴的防禦系統。」

對於《美國之音》的置評要求，麥納斯中校表示不願詳細透露薩德系統的具體內容或相關性能。

據悉，中國外交部發言人趙立堅10日在記者會上表示，南韓外交部已答應，將履行過去文在寅政府時期所做出的「三不一限」承諾（不追加部署薩德、不加入美國反導彈系統、不加入美日韓軍事同盟、限制南韓運用薩德），不過卻慘遭南韓外交部長朴振在隨後的記者會上狠打臉，表示所謂的三不一限並非屬於協議或承諾。

另外，南韓尹錫悅政府承諾，今年8月底以前將會推動部署在慶尚北道星州郡的薩德系統基地「正常運作」。

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