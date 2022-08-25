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拜登宣布減免學貸「每人少還30萬元」　估計4300萬人受惠

▲拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登25日宣布學貸減免。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

美國總統拜登25日宣布減免學生貸款，讓大學畢業生免除1萬美元（約30萬元新台幣）的學貸，以及取消聯邦佩爾助學金（Pell Grant）每個借款人高達2萬美元（約60萬元新台幣）的學生債務，估計將有4300萬人獲得一定程度的減免，約2000萬人債務可能被完全免除。

綜合外媒報導，美國約有4300萬人欠聯邦學生債務，金額高達1.6兆美元。這些措施是美國史上每名借款人可以獲得的最大規模學貸減免，預計只適用於年收入低於12.5萬美元（約380萬元新台幣）的美國人，或是年收入不超過25萬美元（約760萬元新台幣）共同納稅的已婚夫婦。美國政府還計劃將付款截止日期延長至少四個月。

拜登在推特上指出，「今天（25），為履行我的競選承諾，針對性地減免最需要的家庭債務」，現代人背負著龐大的學貸債務，以換取大學學位，「我們正在救濟那些需要的人，並修復學貸制度」，給這些家庭有喘息的空間，減輕負擔達到中產階級的生活品質。

紐約聯邦儲備銀行一項研究顯示，減免學生貸款可能將給通貨膨脹火上澆油，拜登政府的一名高級官員聲稱，這項計劃可能使多達4300萬名學生借款人受益，完全取消約2000萬名學生的債務。12月31日以後，政府將開始要求疫情期間中斷的學生貸款還貸將重新開始，這將抵消減免措施所帶來的通膨影響，恢復學貸歸還甚至可能對價格產生抑製作用。

美國政府前經濟顧問委員會主席、哈佛大學教授傑森•弗曼（Jason Furman）指出，取消學生債務將抵消《降低通脹法案》的通縮效果，根本是「在已燃燒的通膨大火上，澆上5萬億美元的汽油」，是非常魯莽的行為。

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Henry Summers）不同意這種說法，在推特上表示，「債務減免消耗的資源本可以更好地用於說明，那些由於某種原因沒有機會上大學的人」，且就算提高學費也會導致通貨膨脹。

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