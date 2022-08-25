把妻推下鐵軌「屍塊四散」！妒夫疑遭戴綠帽　殺人後帶2兒逃亡

▲嫌犯行兇後隨即帶著2名孩子逃離現場。（圖／翻攝自YouTube）



記者王佩翊／編譯

印度瓦塞火車站（Vasai-Virar）日前發生一起弒妻案，一名男子帶著妻子與2名年幼的孩子到火車站的月台休息，怎知當火車快要進站時，他卻親手將妻子推下鐵軌，使對方當場被撞死。而在推人後的短短數秒內，他隨即背好行李，並帶上2名孩子逃之夭夭。所幸經過警方調查，該名男子已經被捕，孩子們則是暫時獲得安置。

綜合印度媒體報導，嫌犯8月22日凌晨帶著妻子與2名幼子到火車月台上，他先是將行李放在一旁，並將孩子與妻子安置在一旁睡覺。他就這樣獨自一人等待列車進站，等到列車快要抵達時，他便將躺在孩子身旁的妻子喚醒，並與妻子一同站在軌道旁。

怎知下一秒火車準備進站時，他竟將妻子直接推下鐵軌。行兇後，他立刻衝到孩子身邊，將行李背好，並帶著2名孩子離開現場。他的整個行兇過程都被監視器拍下，警方事後調閱畫面，鎖定犯人，並循線找到他，將其逮捕。警方表示，嫌犯犯案後立刻帶著孩子們逃亡，他先是搭火車到孟買，又再轉車前往塔那，不過最終不到24小時就在塔那被逮。

嫌犯被逮後聲稱，犯案動機是懷疑妻子不忠，再加上前幾天她竟單獨與1名友人外出整整2天，讓嫌犯懷疑自己被戴綠帽。兩人陷入爭執無果，妻子憤而離家，怎知卻在火車站遭丈夫殺害。由於母親身亡、父親遭逮，2名孩童目前已經被安置在兒童福利機構。

▼嫌犯拉著妻子在月台上等待列車進站。（圖／翻攝自YouTube）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》