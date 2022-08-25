富婆離奇溺斃浴缸！1年後案情反轉　假養子為3千萬保險金殺人

▲嫌犯在死者死後還受訪聲稱，「希望能早日抓到犯人。」（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府高槻市一名54歲獨居女富商2021年7月被發現溺斃於家中浴缸，當時她的雙手手腕有遭束帶綑綁的痕跡，警方判定為他殺，但是卻遲遲查不出犯人。直到2022年7月，一名28歲男子偽造收養證明，假冒為死者的養子，企圖領取1億5000萬日幣（約新台幣3310萬元）的保險金，遭警方逮捕。而警方也打算在不久後依殺人罪嫌將其再逮捕。

根據《讀賣新聞》報導，死亡當時54歲的大阪女富商高井直子2021年7月26日被親戚發現在自家的浴缸溺斃。經法醫解剖，死因不詳，死亡時間約為7月22日，而死者的右手手腕被束帶綑綁。

經過進一步解剖後發現，死者的左手也有受到壓迫的痕跡，因此懷疑是兩手手腕都被綑綁，死因為溺斃的可能性也大幅提升。警方也將全案定調為他殺案件，並從2022年2月起展開調查。

就在遺體被發現的1年後，警方在2022年7月發現28歲的高井凜偽造與高井直子間的收養證明，並成為死者數千萬遺產的繼承人，不僅如此，就連死者生前投保保險的1億5000萬日幣（約新台幣3310萬元）保險金受益人也變成他。

此外，高井凜平時雖住在東京，但是事發當日，死者住家附近的監視器明顯拍到一名與高井凜身影極為相似的男子，不排除就是他本人。

警方認為高井凜嫌疑重大，7月以偽造收養證明罪嫌將其逮捕，並預計要依殺人嫌疑將其再逮捕。警方表示，高井凜至今仍對所有調查保持緘默。

警方透露，目前無業的高井凜原在知名外資保險公司上班，並因此結識死者。在他任職期間，死者曾投保高額保險，而待男子跳槽到另一間保代公司後，死者又再度投保高額保險。

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