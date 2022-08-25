巴基斯坦暴雨洪災1月內釀903人死亡！　孩童占1／3

▲受氣候變遷影響，巴基斯坦暴雨洪災更加極端。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴基斯坦今年夏天歷經季風帶來的多場暴雨和洪災，已導致至少903人死亡，其中326名死者是孩童，比例超過3分之一。巴國氣候變遷部長24日表示，希望請求國際援助救災。

CNN報導，巴基斯坦氣候變遷部長蕾曼（Sherry Rehman）表示，由於今年夏天的「人道災難」，國內數以千計的老百姓沒有食物可吃，甚至沒有地方可待，通訊也因為洪災遭到切斷，「這是很嚴重的人道災難」。

蕾曼發布推文指出，903名死者中共有326名孩童，巴國政府正調動所有資源幫助受災者。

聯合國人道事務協調廳統計，今年季風帶來的暴雨和洪災自7月中起，對巴國約230萬人民造成重大影響，至少有9.5萬戶人家被沖毀。該國東南部的信德省和西南部的俾路支省，是受災最嚴重的2個省分。

統計接著指出，超過50.4萬頭牲口因洪災死亡，幾乎都發生在俾路支省內，超過3000公里的公路和129座橋毀損，進一步導致受災嚴重的區域對外道路中斷，讓救援和物資難以深入。

根據中國駐巴基斯坦使館帳號發布的推特，中國同天表示將會向巴基斯坦提供人道救援物資，包含2.5萬頂帳篷，以及30萬美元（約新台幣907萬元）的緊急救難金。