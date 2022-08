烏克蘭獨立紀念日傳傷亡　俄軍攻擊車站釀22死50傷

▲烏克蘭慶祝獨立紀念日,Chaplyne一處擠滿平民的車站遭俄軍火箭攻擊。(圖/翻攝推特)

文/中央社基輔24日綜合外電報導

8月24日是烏克蘭脫離蘇聯獨立31週年紀念日,也是俄烏戰爭屆滿半年之日,但烏國此時再傳傷亡,烏克蘭總統澤倫斯基今天表示,俄羅斯火箭攻擊一處烏國車站,至少造成15人死亡,50人受傷。

0704更新

澤倫斯基宣布最新死傷人數已上升至22人,「今天,查普林(Chaplyne )是我們的痛。」他說22名死者中,有5人被列車埋在下面。此外,一名年僅11歲的男童住家鄰近查普林車站,俄軍砲彈落下時他正在家裡,當場被炸死。

澤倫斯基誓言要俄軍承擔後果,「我們一定會把入侵者趕出我們的國土」。火箭彈攻擊車站還造成至少50人輕重傷。

路透社報導,澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)透過視訊對聯合國安全理事會(U.N. Security Council)發表演說時指出,俄軍發射火箭攻擊烏國城鎮恰普利涅(Chaplyne)車站,擊中一輛火車,造成4個車廂起火。

When Ukraine is celebrating its 31st Independence Day, russia hits a train full of people in Chaplyne. Now it is known of 15 dead and 50 injured and still counting. Everyone must see once again how sick and cruel russia is.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/HAhnQamRV7