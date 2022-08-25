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烏克蘭獨立紀念日傳傷亡　俄軍攻擊車站釀22死50傷

▲▼烏克蘭慶祝獨立紀念日，Chaplyne一處擠滿平民的車站遭俄軍火箭攻擊。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭慶祝獨立紀念日，Chaplyne一處擠滿平民的車站遭俄軍火箭攻擊。（圖／翻攝推特）

文／中央社基輔24日綜合外電報導

8月24日是烏克蘭脫離蘇聯獨立31週年紀念日，也是俄烏戰爭屆滿半年之日，但烏國此時再傳傷亡，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯火箭攻擊一處烏國車站，至少造成15人死亡，50人受傷。

0704更新
澤倫斯基宣布最新死傷人數已上升至22人，「今天，查普林（Chaplyne ）是我們的痛。」他說22名死者中，有5人被列車埋在下面。此外，一名年僅11歲的男童住家鄰近查普林車站，俄軍砲彈落下時他正在家裡，當場被炸死。

澤倫斯基誓言要俄軍承擔後果，「我們一定會把入侵者趕出我們的國土」。火箭彈攻擊車站還造成至少50人輕重傷。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過視訊對聯合國安全理事會（U.N. Security Council）發表演說時指出，俄軍發射火箭攻擊烏國城鎮恰普利涅（Chaplyne）車站，擊中一輛火車，造成4個車廂起火。

澤倫斯基指稱：「迄今至少已有15人遇害，約有50人受傷。救援人員正展開作業，但不幸的是，死亡總數可能攀升。」

澤倫斯基昨天曾警告，在烏克蘭獨立紀念日前後，俄軍可能發動新一波攻勢，但他也稱烏軍勢必強力反擊。


 

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