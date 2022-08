NASA公布「黑洞的聲音」　2億光年外34秒音檔激起雞皮疙瘩

記者張靖榕/綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)日前發布一段音訊,表明是「黑洞的聲音」,一段超過2億光年外的英仙座黑洞壓力波合成的聲音,聽上去相當神秘甚至有些恐怖,吸引網友關注,更有逾45.8萬人按讚。

▲NASA錄下「黑洞的聲音」。(圖/翻攝NASA)

NASA近日除公布土星高清影像外,其實也發布了來自黑洞的聲音。不過一般而言,外太空大部分是處於真空狀態,並沒有辦法聽到任何聲音,之所以能錄下「黑洞的聲音」,是因為英仙座星系團擁有非常大量的氣體,黑洞壓力波經過氣體傳播,再透過NASA轉譯混合其他收集到的數據,最終才製作成人類能聽見的聲音。

音檔上傳後吸引網友們討論,詭異低沉的音訊聽在許多人耳裡都不禁毛骨悚然,甚至有點像古老的鬼魂會發出的聲音,「不知道為什麼,你就是知道黑洞聽起來就像恐怖的鬼魂,不是溫和的海浪聲」、「天啊,雞皮疙瘩!」

好萊塢和很多西方電影喜歡拍攝太空、異星生物相關的恐怖片,也有網友提到這聲音讓他們想起電影《撕裂地平線》(Event Horizon),以及經典恐怖片《沉默之丘》。

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e