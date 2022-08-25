NASA公布「黑洞的聲音」　2億光年外34秒音檔激起雞皮疙瘩

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前發布一段音訊，表明是「黑洞的聲音」，一段超過2億光年外的英仙座黑洞壓力波合成的聲音，聽上去相當神秘甚至有些恐怖，吸引網友關注，更有逾45.8萬人按讚。





▲NASA錄下「黑洞的聲音」。（圖／翻攝NASA）

NASA近日除公布土星高清影像外，其實也發布了來自黑洞的聲音。不過一般而言，外太空大部分是處於真空狀態，並沒有辦法聽到任何聲音，之所以能錄下「黑洞的聲音」，是因為英仙座星系團擁有非常大量的氣體，黑洞壓力波經過氣體傳播，再透過NASA轉譯混合其他收集到的數據，最終才製作成人類能聽見的聲音。

音檔上傳後吸引網友們討論，詭異低沉的音訊聽在許多人耳裡都不禁毛骨悚然，甚至有點像古老的鬼魂會發出的聲音，「不知道為什麼，你就是知道黑洞聽起來就像恐怖的鬼魂，不是溫和的海浪聲」、「天啊，雞皮疙瘩！」

好萊塢和很多西方電影喜歡拍攝太空、異星生物相關的恐怖片，也有網友提到這聲音讓他們想起電影《撕裂地平線》（Event Horizon），以及經典恐怖片《沉默之丘》。