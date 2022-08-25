華爾街分析師：TikTok像毒品整天狂滑　注意力將遭侵蝕難集中

▲觀看TikTok就像在吸食快克古柯鹼。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐芷儀／綜合報導

華爾街頂級分析師表示，人們身邊充斥太多TikTok短影片的內容模式，當閱聽人在觀賞TikTok的時候，就會像在吸食快克古柯鹼（crack cocaine）一樣，容易破壞藝術家的創作能力，閱聽人不再花時間思考文章或是新聞的內容，且在未來也會對廣告商以及藝術家帶來更多傷害。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，TikTok推出後短短5年內，用戶數就已經超過10億，Bernstein研究公司的分析師表示，「TikTok的演算法，能夠將具有病毒性的影片內容，以最直接的方式推送給用戶，讓人們每刷到一次短影片，腦海都會自動產生腦內啡。」分析師更是形容TikTok為毒品，「觀賞TikTok就像在吸食快克古柯鹼，快感來得快但也易消逝，非常容易讓人上癮，一部接一部的看下去」。

報導指稱，更糟糕的是，許多科技公司看到TikTok帶來的商機後，也跟著效仿起來，陸續製作出Reels（IG）、 Spotlight（Snapchat）、YouTube Shorts（YouTube）等產品。分析師認為，人們的注意力會受到這些短影片影響、侵蝕，導致數位經濟受到影響。

▲直接反應式廣告很難放入Reels這種短影音工具當中。（示意圖／取自Unsplash）

Reels這種影片長度15秒到60秒的短影音工具，是很難將廣告商需要的「直接反應式廣告」放入其中，因為直接式廣告的形式，是讓顧客在看到廣告後，直接點擊進入購物網站購買東西，所以這種需要5秒內抓住客戶注意力的影片模式，會是廣告商以及創作者最大的難題。

分析師預估，將來人們的生活當中會充斥著更多短影片，並佔據所有的社交平台，原本那些在社交平台上，需要花時間思考的文章或是新聞，都有可能被短影片取代。分析師還補充，「消費者的注意力、廣告商的經濟、藝術家的創造力都將被破壞，所有人都會麻木的等待下一部15秒短影片的刺激」。