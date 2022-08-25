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馬斯克初戀女友曝！上網拍賣「親密照和定情項鍊」...大爆私密事

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克的私生活備受外界關注。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）花邊新聞不少，曾被報導交往5位名流女，又睡了女下屬致孕成了9寶爸，現在花邊新聞再添一樁。日前他大學時期的初戀女友現身大談兩人的「過往情事」，並在網上拍賣馬斯克當初送她的項鍊，以及兩人的青澀合照，目的是要籌措繼子的大學學費。

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▲馬斯克初戀女友曝光。（圖／翻攝自RR Auction網站）

據《每日郵報》報導，馬斯克和初戀女友葛溫（Jennifer Gwynne）是就讀賓夕法尼亞大學時相識，兩人相戀於1994年。葛溫大方回憶兩人的過往情事表示，「我們是在 1994 年秋天認識的，當時我大三，他大四，他害羞的天性一開始就吸引了我！他相當認真學習，也時常談到電動車，我始終相信他會成功。」

但兩人交往一年就因馬斯克就搬家至帕羅奧圖（Palo Alto）後分手，葛溫說，「我當時抱怨過他對我不夠積極，若是我們沒有長時間陪伴在彼此身邊，那問題就會出現。因為他不喜歡講電話，並認為那樣很浪費時間，但這不是一個20歲的女生願意聽到的話，於是我們分開了。」

▲馬斯克初戀女友拍賣大學時馬斯克送她的項鍊。（圖/翻攝自RR Auction網站）

▲馬斯克送初戀女友的項鍊。（圖／翻攝自RR Auction網站）

葛溫透露，原先並沒有想出售兩人回憶紀念品的意思，但為了籌措自己繼子的大學學費，她才萌生了這個念頭。葛溫隨後將兩人過去交往時的合照、馬斯克送她的手寫生日卡片以及項鍊放上網路拍賣，她表示希望至少能籌到１萬美元。

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