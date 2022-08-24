數百旅客受困「英吉利海峽」海底　列車隧道內拋錨5小時　

記者林彥臣／綜合報導

英國當地時間23日發生一列火車拋錨事件，然而地點就發生在通過英吉利海峽（English Channel）的英法海底隧道（Channel Tunnel），等於上百名旅客，全都受困在海底，而且時間竟然長達5小時。

根據《衛報》（The Guardian）報導，列車從法國北部加萊市（Calais）開往英國肯特郡（Kent）福克斯通（Folkestone），通過海底隧道時突發故障警報，數百名旅客被困在英吉利海峽隧道超過5個小時。

▲一列從法國網英國的列車拋錨，卡在的英法海底隧道（Channel Tunnel）長達5小時。（圖／翻攝自YouTube／Guardian News）



有旅客表示，列車在出發10分鐘後停了下來，被告知車輪出現問題，大約1.5小時後，調查人員沒有發現任何問題，步行了大約10分鐘前往一輛服務巴士，等待了6個小時後，才抵達英國福克斯通。

另外一名旅客說，覺得緊急通道很可怕，就像一部災難片，你只能走進深淵，不知道發生了什麼，所有人都不得不在海底待了5個多小時，有一名女乘客在走進隧道時哭了起來，另一名獨自旅行的女乘客也嚇壞了。

歐洲隧道公司Le Shuttle的發言人表示，由於列車上的警報響起，公司對列車進行檢查，作為預防措施，服務人員已通過緊急通道疏散乘客，並將乘客轉移到了一輛巴士上，目前服務已恢復正常，英法海底隧道全長50.5公里，其中有37公里在海底。

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