BA.4、BA.5是主因！　英國今夏確診死亡數「比去年增2倍」

▲英國今夏確診死亡數比去年增2倍（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

英國過去兩個月因Omicron亞型變異株BA.4及BA.5肆虐，自6月8日起超過5700人因新冠肺炎而死亡，較去年同期增加2倍。英格蘭和威爾斯地區的死亡病例中，幾乎50％是85歲以上的年長者，這個數字在2021年僅佔27%。

根據英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）指出，去年1月1日至8月12日期間，登記死亡人數是6.5萬人，是今年同期死亡人數2.8萬人的兩倍多。從整體數據來看2022年染疫總死亡人數遠低於去年，但夏季這幾個月卻逆轉了此一趨勢。

東安格利亞大學的醫學教授亨特（Prof Paul Hunter）說，「BA.5是今年夏天死亡人數較去年激增的原因。」相較於去年的2936人，今年夏天疫情死亡病例相較去年增加2倍，「但我們今年8月看到的死亡人數將比去年少，我猜想在未來三個月裡，我們將看到（Covid）死亡人數比去年少很多，並且持續到整個冬天都是這樣。」

在疫情爆發期間，年長者在Covid相關的死亡人數中佔比是最高的，又以85歲以上的人死亡率增幅最大，今年夏天比去年高出180%。75歲至84歲年齡段的死亡人數也有所增長，相比較去年增加77%。65歲以下族群的死亡人數則有所減少，下降約58%。

在ONS對年齡標準化死亡率的最新月度分析顯示，新冠肺炎今年7月在英格蘭和威爾斯地區為死亡主因中排名第6，去年同期則分別排名第9與第22。