　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BA.4、BA.5是主因！　英國今夏確診死亡數「比去年增2倍」

▲▼英國,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國今夏確診死亡數比去年增2倍（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

英國過去兩個月因Omicron亞型變異株BA.4及BA.5肆虐，自6月8日起超過5700人因新冠肺炎而死亡，較去年同期增加2倍。英格蘭和威爾斯地區的死亡病例中，幾乎50％是85歲以上的年長者，這個數字在2021年僅佔27%。

根據英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）指出，去年1月1日至8月12日期間，登記死亡人數是6.5萬人，是今年同期死亡人數2.8萬人的兩倍多。從整體數據來看2022年染疫總死亡人數遠低於去年，但夏季這幾個月卻逆轉了此一趨勢。

東安格利亞大學的醫學教授亨特（Prof Paul Hunter）說，「BA.5是今年夏天死亡人數較去年激增的原因。」相較於去年的2936人，今年夏天疫情死亡病例相較去年增加2倍，「但我們今年8月看到的死亡人數將比去年少，我猜想在未來三個月裡，我們將看到（Covid）死亡人數比去年少很多，並且持續到整個冬天都是這樣。」

在疫情爆發期間，年長者在Covid相關的死亡人數中佔比是最高的，又以85歲以上的人死亡率增幅最大，今年夏天比去年高出180%。75歲至84歲年齡段的死亡人數也有所增長，相比較去年增加77%。65歲以下族群的死亡人數則有所減少，下降約58%。

在ONS對年齡標準化死亡率的最新月度分析顯示，新冠肺炎今年7月在英格蘭和威爾斯地區為死亡主因中排名第6，去年同期則分別排名第9與第22。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
143人看了她電影「走出戲院」就喪命！　湯蘭花悲：我是歷史的
2道鋒面進逼　「變涼時間曝」
殺2警嫌犯被羈押！「靠北警察」一篇感謝文酸爆：抱歉，承翰學長
林瑞陽「復活了」！宣布成立新事業
瑭霏驚嚇還原被搶過程！　遭勒脖硬拉到後座
快訊／金防部「休假官兵自發丟石頭擾亂無人機」：該機隨即飛離！
林智堅接連遭台大、中華大學撤銷學位　教育部最新回應曝
蔡英文要全黨挺他一人　林智堅如今2碩士學位都沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲嫩妹夜店狂歡　竟淪河中半裸女屍！「拒絕愛愛」慘遭勒死

北韓強推「手機更新」！居民不滿遭監控還得多付錢：乾脆重回封建時代

BA.4、BA.5是主因！　英國今夏確診死亡數「比去年增2倍」

出軌妻買凶殺夫！超瞎殺手竟用番茄醬假死交差　結果小王嚇死了

暑假作業之神！日女童10天記錄100場姐弟爭吵　超詳細分析網全跪了

梅根控英國皇室冷血！　兒子「嬰兒房失火」仍要繼續跑公務行程

木星「夢幻極光」高清照曝光　韋伯望遠鏡還完美呈現「大紅斑」

槍殺安倍兇手「悲慘身世」引日本民眾同情！　紛紛捐錢到拘留所

能源糧食問題仍未解！烏俄戰爭滿半年...楊永明：下半年全球動盪

柬埔寨硬起來！內政部下令徹查詐騙案　警連夜逮捕5中國籍綁匪

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

18歲嫩妹夜店狂歡　竟淪河中半裸女屍！「拒絕愛愛」慘遭勒死

北韓強推「手機更新」！居民不滿遭監控還得多付錢：乾脆重回封建時代

BA.4、BA.5是主因！　英國今夏確診死亡數「比去年增2倍」

出軌妻買凶殺夫！超瞎殺手竟用番茄醬假死交差　結果小王嚇死了

暑假作業之神！日女童10天記錄100場姐弟爭吵　超詳細分析網全跪了

梅根控英國皇室冷血！　兒子「嬰兒房失火」仍要繼續跑公務行程

木星「夢幻極光」高清照曝光　韋伯望遠鏡還完美呈現「大紅斑」

槍殺安倍兇手「悲慘身世」引日本民眾同情！　紛紛捐錢到拘留所

能源糧食問題仍未解！烏俄戰爭滿半年...楊永明：下半年全球動盪

柬埔寨硬起來！內政部下令徹查詐騙案　警連夜逮捕5中國籍綁匪

7歲妹「上課頭暈想睡」長惡性腦瘤！媽愣：從沒想過　9大警示徵兆曝

髒又噁！婆家「N個奇葩習慣」媳婦崩潰：牙刷毛巾共用是X小？

外役監男放風竟恐嚇前女友！開價12萬贖性愛片　連阿公都收到

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷：會封鎖

東元自動化展聚焦3主題　打造低碳智慧未來工廠

沈慧虹拒回應「論文雙殺」　45字肯定林智堅：過去8年是好市長

「剛回家菜鳥V.S.老屁股」米克斯開腿坐　3年對比照連身材也進化

聰明大烏龜記仇「鐵頭功蓄力猛撞」深色鞋　飼主哭痛：只能穿白色

143人看了她電影「走出戲院」就喪命！　湯蘭花悲：我是歷史的罪人

中華隊第四棒是誰？　餅總看上吉力吉撈・鞏冠

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

5兄妹有4人長出「河馬臉」竟是爸爸患怪病

情侶看棒球邊「吞吐棒棒」7秒片瘋傳　代價曝光

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

俄地勤神遊通過高速旋轉螺旋槳客機　當場爆頭

俄烏血腥鏖戰6個月　專家解析普丁「究竟想要什麼」

19歲鮮肉硬舉300kg後半身癱瘓　坐輪椅慘照曝

夏天去遊樂園玩水　20人染神秘病嘔吐

台女遭到假防疫人員要求做愛　否則趕回台灣

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

德州河床乾涸　1.13億年前恐龍足跡重見天日

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

俄烏開戰6個月　各方所付出代價一次看

出兵烏克蘭將滿6個月　俄羅斯人仍對開戰意見分歧

更多熱門

相關新聞

梅根控皇室冷血：兒房間失火仍要跑行程

梅根控皇室冷血：兒房間失火仍要跑行程

英國哈利王子的夫人梅根23日在她最新的Podcast節目《Archetypes》中，與摯友小威廉斯分享3年前她與丈夫哈利王子結束南非尼楊加鎮訪問時，突然接到兒子亞契的育嬰房失火的消息，確認兒子平安無事後，又因皇室助理的施壓，在心有餘悸的狀況下不得不繼續後面的官方行程。

莫德納向美FDA申請批准「BA.4、BA.5疫苗」

莫德納向美FDA申請批准「BA.4、BA.5疫苗」

新加坡下周鬆綁室內口罩令　擬年底替嬰幼兒接種

新加坡下周鬆綁室內口罩令　擬年底替嬰幼兒接種

邊境管制鬆綁！日本9月起打3針可免陰性證明

邊境管制鬆綁！日本9月起打3針可免陰性證明

獨／9月初感恩防疫英雄音樂會歌手卡司曝光　曹雅雯、魏如萱等人齊聚

獨／9月初感恩防疫英雄音樂會歌手卡司曝光　曹雅雯、魏如萱等人齊聚

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情英國

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

王瞳看到「婚紗照」癱軟大哭：我答應艾成不哭的

送別艾成《新兵日記》全到了！

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面