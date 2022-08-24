18歲嫩妹夜店狂歡　竟淪河中半裸女屍！「拒絕愛愛」慘遭勒死

▲ 海恩斯在夜店結識蘇利文，因求歡被拒將她殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯去年發生一起命案，一名男子聖誕節前夕到夜店狂歡，和一名18歲少女熱情擁吻，一路吻到一旁的小巷，但要求做愛時被少女拒絕，疑似因此惱羞成怒，一氣之下將她勒死後丟棄，少女被發現時已成河中半裸女屍。

根據《鏡報》，18歲少女蘇利文（Lily Sullivan）去年12月16日前往彭布羅克（Pembroke）一家夜店，認識現年31歲的海恩斯（Lewis Haines），二人從店內激情擁吻到一旁的小巷內，未料蘇利文後來就被發現以臉部朝下的姿勢陳屍於附近池塘，且上身赤裸。

已婚且育有一子的海恩斯已經承認殺害蘇利文，犯案後離開現場時還和正打算接女兒回家的蘇利文母親擦肩而過，但否認企圖性侵。不過法官近日判定，海恩斯是因蘇利文拒絕與自己發生關係而將她殺害。

法官指出，海恩斯明顯想讓蘇利文沒命，目的是不讓她說出二人在那條小巷裡發生什麼事。他們的親密接觸達到一定程度後，蘇利文便決定回家，且在電話中向母親明確表示，不希望和海恩斯性交，這令海恩斯非常沮喪，因為他期待和蘇利文的關係能夠更進一步。海恩斯則供稱，蘇利文揚言告他性侵，但他不願讓妻子和家人知道這一切。

蘇利文和母親通話到一半就被打斷，法庭推測她就是這時遭到攻擊，認為她的上衣是在被推下水前遭強行脫下。海恩斯聲稱曾試圖將她拉出水面，但法官駁回此說法，他預計26日被判刑。

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