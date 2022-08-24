　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

木星「夢幻極光」高清照曝光　韋伯望遠鏡捕捉微弱光環

▲木星。（圖／達志影像／美聯社）

▲NASA透過韋伯太空望遠鏡拍到木星最新影像。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）近日透過韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍到最新木星影像，捕捉到兩個名為Amalthea、Adrastea的衛星和木星微弱的光環，還有從南到北的極光，當中最顯眼的「大紅斑」，看似美麗其實是一場足以吞噬地球的巨無霸反氣旋風暴。

綜合外媒報導，韋伯太空望遠鏡是目前世界上最先進且體積最大的太空望遠鏡。加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）行星天文學家戴培特（Imke de Pater）驚訝表示，「老實說，我們真不知道到拍出來的影像會如此清晰」，木星在鏡頭下呈現多層次色澤，呈現從南到北的極光，就連光環、2個小衛星和星系，都可以在影像中看到木星的細節，實在令人驚豔。

▲木星。（圖／翻攝自NASA`s James Webb Space Telescope）

▲最顯眼的「大紅斑」呈現白色，規模大到足以吞噬整個地球。（圖／翻攝自NASA's James Webb Space Telescope）

NASA表示，科學家將望遠鏡的數據轉換成合成圖像，這有助於更好地觀察木星，而最顯眼的「大紅斑」在這些圖像中呈現白色，其實它是一個在木星赤道以南22°存在超過百年的巨無霸反氣旋風暴，這類風暴在類木行星的大氣擾動中並不稀奇，規模大到足以吞噬整個地球。

木星並不是韋伯望遠鏡拍攝到的唯一太空主題照片，它還可以利用紅外光來展示宇宙其他鮮為人知的畫面。韋伯望遠鏡將觀察宇宙歷史的每一個階段，包括創造宇宙大爆炸之後的第一次發光，以及目前宇宙中的星系、恒星和行星的形成，另外也可以發現和觀測太陽系外行星的系統，其中一些太陽系外的行星可能適合人類居住。

韋伯太空望遠鏡是NASA、歐洲太空總署（European Space Agency）與加拿大太空總署（Canadian Space Agency）的國際合作任務，共有1萬多人參與。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
143人看了她電影「走出戲院」就喪命！　湯蘭花悲：我是歷史的
2道鋒面進逼　「變涼時間曝」
殺2警嫌犯被羈押！「靠北警察」一篇感謝文酸爆：抱歉，承翰學長
林瑞陽「復活了」！宣布成立新事業
瑭霏驚嚇還原被搶過程！　遭勒脖硬拉到後座
快訊／金防部「休假官兵自發丟石頭擾亂無人機」：該機隨即飛離！
林智堅接連遭台大、中華大學撤銷學位　教育部最新回應曝
蔡英文要全黨挺他一人　林智堅如今2碩士學位都沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲嫩妹夜店狂歡　竟淪河中半裸女屍！「拒絕愛愛」慘遭勒死

北韓強推「手機更新」！居民不滿遭監控還得多付錢：乾脆重回封建時代

BA.4、BA.5是主因！　英國今夏確診死亡數「比去年增2倍」

出軌妻買凶殺夫！超瞎殺手竟用番茄醬假死交差　結果小王嚇死了

暑假作業之神！日女童10天記錄100場姐弟爭吵　超詳細分析網全跪了

梅根控英國皇室冷血！　兒子「嬰兒房失火」仍要繼續跑公務行程

木星「夢幻極光」高清照曝光　韋伯望遠鏡還完美呈現「大紅斑」

槍殺安倍兇手「悲慘身世」引日本民眾同情！　紛紛捐錢到拘留所

能源糧食問題仍未解！烏俄戰爭滿半年...楊永明：下半年全球動盪

柬埔寨硬起來！內政部下令徹查詐騙案　警連夜逮捕5中國籍綁匪

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

18歲嫩妹夜店狂歡　竟淪河中半裸女屍！「拒絕愛愛」慘遭勒死

北韓強推「手機更新」！居民不滿遭監控還得多付錢：乾脆重回封建時代

BA.4、BA.5是主因！　英國今夏確診死亡數「比去年增2倍」

出軌妻買凶殺夫！超瞎殺手竟用番茄醬假死交差　結果小王嚇死了

暑假作業之神！日女童10天記錄100場姐弟爭吵　超詳細分析網全跪了

梅根控英國皇室冷血！　兒子「嬰兒房失火」仍要繼續跑公務行程

木星「夢幻極光」高清照曝光　韋伯望遠鏡還完美呈現「大紅斑」

槍殺安倍兇手「悲慘身世」引日本民眾同情！　紛紛捐錢到拘留所

能源糧食問題仍未解！烏俄戰爭滿半年...楊永明：下半年全球動盪

柬埔寨硬起來！內政部下令徹查詐騙案　警連夜逮捕5中國籍綁匪

7歲妹「上課頭暈想睡」長惡性腦瘤！媽愣：從沒想過　9大警示徵兆曝

髒又噁！婆家「N個奇葩習慣」媳婦崩潰：牙刷毛巾共用是X小？

外役監男放風竟恐嚇前女友！開價12萬贖性愛片　連阿公都收到

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷：會封鎖

東元自動化展聚焦3主題　打造低碳智慧未來工廠

沈慧虹拒回應「論文雙殺」　45字肯定林智堅：過去8年是好市長

「剛回家菜鳥V.S.老屁股」米克斯開腿坐　3年對比照連身材也進化

聰明大烏龜記仇「鐵頭功蓄力猛撞」深色鞋　飼主哭痛：只能穿白色

143人看了她電影「走出戲院」就喪命！　湯蘭花悲：我是歷史的罪人

中華隊第四棒是誰？　餅總看上吉力吉撈・鞏冠

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

5兄妹有4人長出「河馬臉」竟是爸爸患怪病

情侶看棒球邊「吞吐棒棒」7秒片瘋傳　代價曝光

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

俄地勤神遊通過高速旋轉螺旋槳客機　當場爆頭

俄烏血腥鏖戰6個月　專家解析普丁「究竟想要什麼」

19歲鮮肉硬舉300kg後半身癱瘓　坐輪椅慘照曝

夏天去遊樂園玩水　20人染神秘病嘔吐

台女遭到假防疫人員要求做愛　否則趕回台灣

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

德州河床乾涸　1.13億年前恐龍足跡重見天日

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

俄烏開戰6個月　各方所付出代價一次看

出兵烏克蘭將滿6個月　俄羅斯人仍對開戰意見分歧

更多熱門

相關新聞

「木星清晰圖」曝光！NASA公開「大紅斑」照

「木星清晰圖」曝光！NASA公開「大紅斑」照

NASA於當地時間22日公布了詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），在7月時拍攝的木星照片，超清晰木星「大紅斑」（Great Red Spot），讓大家得以一窺這顆太陽系最大行星之美。

《這群人》木星「被拍脫光泡澡照」！

《這群人》木星「被拍脫光泡澡照」！

陸「一箭16星」成功發射 吉林一號70顆衛星組網可探查航母動向

陸「一箭16星」成功發射 吉林一號70顆衛星組網可探查航母動向

東加火山噴發　水蒸氣恐致地表溫度升高

東加火山噴發　水蒸氣恐致地表溫度升高

畫面曝！中國火箭殘骸墜地球　NASA開轟

畫面曝！中國火箭殘骸墜地球　NASA開轟

關鍵字：

NASA衛星木星宇宙韋伯太空望遠鏡

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

王瞳看到「婚紗照」癱軟大哭：我答應艾成不哭的

送別艾成《新兵日記》全到了！

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面