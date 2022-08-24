木星「夢幻極光」高清照曝光　韋伯望遠鏡還完美呈現「大紅斑」

▲NASA透過韋伯太空望遠鏡拍到木星最新影像。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）近日透過韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍到最新木星影像，捕捉到兩個名為Amalthea、Adrastea的衛星和木星微弱的光環，還有從南到北的極光，當中最顯眼的「大紅斑」，看似美麗其實是一場足以吞噬地球的巨無霸反氣旋風暴。

綜合外媒報導，韋伯太空望遠鏡是目前世界上最先進且體積最大的太空望遠鏡。加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）行星天文學家戴培特（Imke de Pater）驚訝表示，「老實說，我們真不知道到拍出來的影像會如此清晰」，木星在鏡頭下呈現多層次色澤，呈現從南到北的極光，就連光環、2個小衛星和星系，都可以在影像中看到木星的細節，實在令人驚豔。

▲最顯眼的「大紅斑」呈現白色，規模大到足以吞噬整個地球。（圖／翻攝自NASA's James Webb Space Telescope）

NASA表示，科學家將望遠鏡的數據轉換成合成圖像，這有助於更好地觀察木星，而最顯眼的「大紅斑」在這些圖像中呈現白色，其實它是一個在木星赤道以南22°存在超過百年的巨無霸反氣旋風暴，這類風暴在類木行星的大氣擾動中並不稀奇，規模大到足以吞噬整個地球。

木星並不是韋伯望遠鏡拍攝到的唯一太空主題照片，它還可以利用紅外光來展示宇宙其他鮮為人知的畫面。韋伯望遠鏡將觀察宇宙歷史的每一個階段，包括創造宇宙大爆炸之後的第一次發光，以及目前宇宙中的星系、恒星和行星的形成，另外也可以發現和觀測太陽系外行星的系統，其中一些太陽系外的行星可能適合人類居住。

韋伯太空望遠鏡是NASA、歐洲太空總署（European Space Agency）與加拿大太空總署（Canadian Space Agency）的國際合作任務，共有1萬多人參與。