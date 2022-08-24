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日駐美大使：亞洲緊張進入「險惡期」！　應明智應對台海問題

▲▼ 日本駐美國大使富田浩司。（圖／達志影像）

▲ 日本駐美國大使富田浩司。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台海情勢受到國際關注，日本駐美國最高特使富田浩司（Tomita Koji）接受《彭博》訪問指出，亞洲緊張局勢進入「險惡期」，美國及盟友需明智應對台海問題，向中國發出有關台灣問題的明確訊息之際，須在避免造成事態升級之間取得平衡。 

富田23日受訪表示，「我們需要回應，需要發出明確訊息。我們必須採取堅定行動，但同時也要明智，因為我們必須小心，不能讓局勢陷入升級週期。」

他提到，中國企圖以美國眾議院議長裴洛西訪台作為「採取激進行動的藉口」，改變台海現狀，還發射導彈落在日本專屬經濟海域，並透露日本國家安全顧問秋葉剛男（Takeo Akiba）17日與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行約7小時談話，便曾提及此問題。

富田認為，台海地區「進入一段相當險惡的時期」，中國則進入「敏感時期」，因為中共20大即將召開，而中國國家主席習近平料將迎來第三任期。富田指出，未來幾周需保持謹慎，希望能控制局面，同時也須在聯盟合作基礎上繼續努力，「我們需要加倍努力，提升威懾及戰鬥力。」

裴洛西訪台後，多支外國代表團不顧中國反對來台。富田對此表示，「考慮到台灣在地理環境、工業生產及晶片合作方面的重要性，沒有理由不讓他們去台灣。」

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