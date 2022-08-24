女郵差遭5家犬「瘋狂撕咬」　滿地鮮血搶救一天仍離世

▲美國佛羅里達州一名女郵差被5隻家犬撕咬致死。（示意圖／達志影像）

記者鄭文晴／綜合報導

美國佛羅里達州（State of Florida）近日一名61歲的女郵差洛克（Pamela Jane Rock）在送件時，突然被5隻家犬包圍，身體遭無情撕咬，居民聽到尖叫聲後試圖阻止並拉開犬隻，直到有人向地面開槍，才嚇走犬隻，但女郵差因出血過多最終仍不治身亡。事後，當地警長表示，23日已將5隻家犬執行安樂死。

綜合外媒報導，洛克因駕駛的車子拋錨被附近5隻家犬襲擊。有目擊者指出，當時聽到女性的尖叫求救，連忙出來查看狀況，發現洛克已倒在路上遭犬隻撕咬，狗主人和居民試圖阻止，直到有居民開槍後，才將犬隻拉開。

在救援隊趕到後，洛克身上有多處被咬的傷口且大量出血，緊急送醫搭乘直升機轉機，但經過一天的搶救仍回天乏術，5隻家犬當天已被相關單位帶走，飼主放棄犬隻監護權。警長威爾斯（Col. Joe Wells）23日證實，已將五隻家犬進行人道安樂死。

自2007年以來，佛羅里達州東北部共發生了6起致命的狗襲擊事件，根據《News4JAX》的記錄，2007年，42歲的米德爾堡婦女被她從小養飼養的兩隻鬥牛犬襲擊並殺死；2010年，3天大的嬰兒在德克薩斯州塔蘭特郡的阿靈頓被家犬咬死。

接著到了2011年，一名男子在印地安納州中西部的普特南縣被鬥牛犬殺死；2012年，一名17個月大的男孩和母親從商店回家，男孩進入鄰居的院子，在那裡被一隻羅威納犬咬死；2016年，喬治亞州傑克遜維爾的一名男子被一群狗襲擊而死。