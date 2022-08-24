美議員親揭訪台意圖！　為展現「台美關係密切」重申維持現狀

▲美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）8月中旬率團訪台。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

剛結束訪台行程返美的2名美國國會議員表示，美國必須保持與台灣的密切關係，遏阻中國強行干預台灣，且美國可以在不改變中美關係現狀下做到這一點。彭博社稱，他們揭示了訪台行程意在試圖展現台美雙邊關係密切。

彭博社報導，維吉尼亞州民主黨眾議員貝耶（Don Beyer）14日至15日曾隨訪團來台，他和代表團的其他4名議員都申明支持美國長期以來的「一個中國」政策。與此同時，中國堅稱近來美國眾議院議長裴洛西和其他議員的對台訪問，已經違反現有美中協議，並警告將招致「嚴重後果」。

貝耶在彭博電視台一檔由大衛威斯汀（David Westin）主持的節目「權力平衡」（Balance of Power）中表示，「我們認為，重要的是要強化此一訊息：儘管美國支持『一個中國』政策，或者正是因為美國有一中政策，我們仍然希望維持台灣現狀，並在可能的情況下遏阻中華人民共和國對台灣進行任何的強力干預。」

當時率領貝耶等人來台的美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）23日在記者會上表示，美國有責任與台灣站在一起，採取穩定方式避免緊張升級。此外，他也反駁中國官員所說的，他和其他成員訪問台灣是一種挑釁的說法。

▲馬基率領美國國會一行5人訪團來台，而他近日表示，美方應該與台灣政府維持穩固的雙邊關係。（圖／路透）

馬基表示，「沒有人能要求我該站在哪裡，也沒人能要求我去到何處。」他說，「至關重要的是，我們必須和台灣政府保持穩固的關係，但我們不能同等回應中國的升級行為，我們的道德責任是盡一切所能地維持台海和平、穩定與嚇阻力。」

報導補充，裴洛西和其他美國議員訪台引起中國強烈反應，馬基和貝耶等人訪問期間，中國軍方宣布在台海周邊海、空域進行新一輪軍事巡演。美國國會議員已經提議或通過了多項旨在加強美台關係的立法，包含正式承認台灣為美國「主要非北約盟友」的《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）。不過，過去傳出拜登政府已敦促修改這項法案，並警告這將破壞美國長期的戰略模糊政策。

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