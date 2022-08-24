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澤倫斯基：烏克蘭將奪回克里米亞　不會詢問他國意見

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

與烏俄接壤的的克里米亞半島在2014年遭俄羅斯併吞，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日表示，烏克蘭將會以任何方式重新奪回克里米亞，且在行動之前不會取得任何國家的意見。

根據《路透社》報導，澤倫斯基23日在「克里米亞平台峰會」（Crimea Platform）中表示，「我們將奪回克里米亞，這是我們的領土。我們將用任何我們決定的方式奪回它，我們會自行做出決定，不會詢問世界上其他國家的意見。」

澤倫斯基說，重新控制克里米亞半島將是最大的反戰舉措，「一切都從克里米亞開始，也將從克利米亞結束，有必要將克利米亞從佔領中解放，這將是世界法律和秩序的復甦。」俄羅斯2014年吞併克里米亞，目前該地已經成為俄軍黑海艦隊的大本營，也是導彈的發射基地。

克里米亞近幾週來發生一連串爆炸事件，多個俄羅斯空軍基地、彈藥庫嚴重損毀，重創黑海艦隊；烏克蘭雖隱晦地暗示烏軍有參與其中，卻仍未聲稱這些爆炸案是由烏國發動。《華郵》表示，若烏克蘭真的對此負責，那這將是烏克蘭自開戰以來最大膽的襲擊之一。

克里米亞平台峰會（Crimea Platform）由烏克蘭主持，聚焦克里米亞議題，約有60個國家和國際組織派代表參加，與會者多以視訊方式參與。親自出席的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也敦促全球領導人不要對俄羅斯的侵略行為視而不見，「克里米亞的過去、現在和將來都是烏克蘭的一部分。」

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