裴洛西老公酒駕認罪遭判5日！被捕畫面曝光　醉到站不穩口齒不清

▲裴洛西的丈夫保羅23日認罪酒駕，被判刑5天。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）5月因涉嫌酒駕被控，法院8月23日作出判決，宣布將其判刑5天，緩刑3年。82歲的保羅除了要服刑外，還被強制參加3個月的酒駕防制課程，同時還得繳交罰款、賠償被撞司機的醫藥費。

綜合美媒報導，保羅在當地5月28日晚間發生車禍，其駕駛的保時捷與一輛休旅車相撞，導致雙方車輛明顯損壞，休旅車司機則受到輕傷、肩頸疼痛。從福斯新聞24日公開的現場畫面可見，保羅被捕當時全身帶有酒味、眼睛紅腫、腳步不穩，且講話含糊不清。

FIRST ON FOX: Moment Paul Pelosi attempts balance test after crashing $100K+ Porsche. https://t.co/2y03X6YaVS pic.twitter.com/ZMCafTjDYv — Fox News (@FoxNews) August 23, 2022



在警員要求保羅出示身份證明時，保羅意識模糊地將一張基金會卡，連同駕駛執照一併交出，於是警方要求他進行酒測，驗出其血液酒精濃度高達0.08%。檢方事後決定以「在酒精作用下駕駛致人受傷」和「在血液酒精濃度超過0.08%情況下駕駛致人受傷」2項輕罪對保羅提出告訴。

保羅23日並未親自出庭，但其代表律師已替他認罪，因此加州納帕郡（Napa）的法院決定將他判刑5日，緩刑3年。法官索加（Joseph Solga）表示，由於保羅從被捕到翌日清晨獲准保釋已被囚2日，加上其行為良好可扣減2日刑期，因此保羅剩下的1天刑期可以8小時的社會服務代替。

另外，保羅也被強制參加3個月的酒駕防制課程，車上還需安裝酒精鎖1年，即要通過呼氣樣本，才能啟動引擎，同時還得賠償被撞車輛的受傷司機5千美元（約新台幣15萬元）的醫藥費，以及罰款2千美元（約新台幣6萬元）。