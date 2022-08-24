短褲妹主動挑逗遭拒　她發狂「咬斷男客耳朵」一塊肉！當場吞下肚

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國芭達雅（Pattaya）一名25歲女子日前喝醉後跳上一輛載著遊客的皮卡車，主動撫摸、擁抱一名55歲男遊客，沒想到對方將她推開，她突然暴怒，將男子的耳朵咬掉一大塊，還當場把扯下來的肉給吞下肚。警方到場後，這名從事性工作的女子仍未冷靜，穿著性感的三角短褲就當街和員警發生肢體拉扯，終遭上銬。

▲泰國一名從事性工作的25歲女子（左）喝醉失控，在大街上咬下男遊客的耳垂。（圖／翻攝自YouTube）

根據泰國dailynews等外媒報導，芭達雅警方20日深夜獲報一起酒醉衝突事件，在當地從事性工作的25歲女子坎妮卡（Kannika Khamthon）被指控咬下男遊客右耳的一大塊肉，還當場把咬下來的部分吞進肚子裡。

受傷的55歲泰裔美籍男子查龍（Charoen）表示，自己當天才剛坐上一輛由紅色皮卡車改裝的載客小巴，準備前往芭達雅步行街（Walking Street，當地的娛樂紅燈區），根本不認識坎妮卡。查龍說，坎妮卡當天坐著女性友人的機車，在等紅燈時突然下車，跳上小巴，坐在他的大腿上就開始撫摸他的身體，還試圖擁抱他。

▲坎妮卡在警方到場後仍然繼續鬧事，拒絕配合。（圖／翻攝自YouTube）

查龍立刻將她推開，坎妮卡遭拒後先是回到機車上，但隨後又生氣地跑回來，突然一拳打在他臉上，還用手將他「鎖喉」，最後用力咬著他的耳朵，直到他右耳的耳垂撕裂。報導指出，耳朵硬生生被咬下一大塊後，查龍痛得當場尖叫，坎妮卡則是冷著臉把肉吞下肚。警方的逮捕畫面顯示，坎妮卡穿著性感短褲和細肩小可愛和員警發生肢體拉扯，拒捕過程中還出腳踹了警察，最終坐在警車後斗遭到上銬。

然而，查龍因為耳垂撕裂在馬路邊「大量流血」，其他警察先是以繃帶替他暫時包紮，隨後立刻協助他送醫治療。報導指出，坎妮卡目前已被拘留，由於目擊者眾多，查龍希望檢方能將她起訴。

《每日星報》指出，芭達雅以24小時營業的脫衣舞廳、夜店和妓院而聞名，過往每年都有100萬人湧入城市的紅燈區，幾乎有20%的人口從事性產業，事實上早在越戰期間，這裡就已經是美軍士兵駐足的聲色之地。

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