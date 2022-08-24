南韓大一新生墜樓亡！自幼住孤兒院「恐懼長大」　父母送最後一程

▲南韓某男大生因為對未來獨立自主的恐懼，選擇先行結束自己的生命。（示意圖，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名輾轉在各個孤兒院居住成長的18歲少年，在進入大學就讀一年級時陷入人生的徬徨階段，他曾向輔導人員透露關於「成年獨立自主」的孤獨與恐懼，未料該名少年之後卻選擇從大學校舍頂樓一躍而下，陳屍花圃。少年的親生父母最後前往火葬場，參與送別少年的最後一程。

根據韓媒《News1》，先前傳出一名出身自孤兒院、年僅18歲的1年級男大生，於21日上午10時5分陳屍在光州廣域市光山區某大學校舍後方的花圃。光州市北區區廳今（24）日表示，男大生的喪禮程序將於該日完成。

該名男大生自幼因家庭不和，被轉往送到京畿道3至4處孤兒院，童年成長階段便在兒童保護機構內渡過，他於2020年高中轉學後轉往住進光州市北區的保護機構。

雖然南韓先前法律一度規定居住在保護機構的青少年，至滿18歲成年後，無論是否養成獨立自主的生活能力，皆一律從保護機構內搬出，但今年7月南韓完成修法，同意遵照青少年意願，讓青少年最晚可於24歲以前搬出，因此該名男大生向孤兒院申請，居住至24歲以前搬離。

不過該名男大生還是坦露出對於成年獨立自主的徬徨無助，根據調查，他曾向孤兒院相關人士表示，「長大成人後，必須離開保護機構，一切只能獨立自主，這令我感到很害怕」，他在房間內留下一張便條紙，上面寫道，「我還有很多書沒看完......」

男大生選擇以極端方式在校園結束生命後，其親生父母接獲光州市北區區廳的通知，他們雖然表示不願區廳主動為男大生辦喪禮，但還是參加男大生的火化與天主教彌薩儀式，最後骨灰將葬在光州永樂公園（類似公立墓園，有靈骨塔、火葬場、土葬墓地等）。

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