澤倫斯基：若俄羅斯獨立日發動攻擊　烏克蘭將「強力回擊」

▲澤倫斯基警告,若俄軍趁著烏克蘭獨立日發動襲擊,烏克蘭必將強力回擊。(組圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

8月24日是烏克蘭脫離蘇聯統治、獨立31週年的紀念日,也是俄羅斯發動攻擊滿6個月的日子。烏克蘭總統澤倫斯基警告,情報顯示俄羅斯近日發動挑釁活動的風險增加,但俄軍若發動新一輪攻勢,必將受到烏克蘭強而有力的回擊。

據《衛報》報導,西方與烏克蘭情報顯示,俄羅斯極有可能在8月24日再次襲擊基輔。烏克蘭總統澤倫斯基23日下令烏克蘭提高警戒,同時要求西方加快武器供應,以盡早結束戰事,減少戰爭造成的高昂代價。他還對俄羅斯發出警告,聲稱若俄方發動新一輪攻勢,烏克蘭必將報以強力回應。

In February, russians were planning a parade in downtown Kyiv.

6 months into the large-scale war the shameful display of rusty russian metal is a reminder to all dictators how their plans may be ruined by a free and courageous nation.#FreedomIsOurReligion

@zaklyashtor pic.twitter.com/H1fbw2UaSS