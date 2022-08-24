澤倫斯基：若俄羅斯獨立日發動攻擊　烏克蘭將「強力回擊」

▲澤倫斯基警告，若俄軍趁著烏克蘭獨立日發動襲擊，烏克蘭必將強力回擊。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

8月24日是烏克蘭脫離蘇聯統治、獨立31週年的紀念日，也是俄羅斯發動攻擊滿6個月的日子。烏克蘭總統澤倫斯基警告，情報顯示俄羅斯近日發動挑釁活動的風險增加，但俄軍若發動新一輪攻勢，必將受到烏克蘭強而有力的回擊。

據《衛報》報導，西方與烏克蘭情報顯示，俄羅斯極有可能在8月24日再次襲擊基輔。烏克蘭總統澤倫斯基23日下令烏克蘭提高警戒，同時要求西方加快武器供應，以盡早結束戰事，減少戰爭造成的高昂代價。他還對俄羅斯發出警告，聲稱若俄方發動新一輪攻勢，烏克蘭必將報以強力回應。

In February, russians were planning a parade in downtown Kyiv.

6 months into the large-scale war the shameful display of rusty russian metal is a reminder to all dictators how their plans may be ruined by a free and courageous nation.#FreedomIsOurReligion

@zaklyashtor pic.twitter.com/H1fbw2UaSS — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2022

烏克蘭早前也宣布，首都基輔22日至25日禁止大規模集會，也要求全國在23日到25日期間在家工作，並注意空襲警報。當局今年也並未大肆慶祝烏克蘭的獨立日，取消了過去在基輔主要街道舉行的傳統遊行，僅在道路兩旁展示繳獲和銷毀的俄軍裝備代替。

有美國官員認為，俄方可能會以杜金之女被炸死一事當藉口，對基輔的目標發動攻擊，美國也發出警告，聲稱俄羅斯可能會在未來數日攻擊烏克蘭政府設施，呼籲美國公民立即離開烏克蘭。俄軍在23日清晨砲轟東部大城哈爾科夫後，這座第二大城目前已實施宵禁，而南部札波羅熱州也有數座城市同樣遭遇砲擊和空襲。

隨著烏俄戰事持續延燒，美國最近透露，政府對烏克蘭的援助將轉為長期行動，未來將在歐洲部署更多部隊，同時預計華府最快將在24日宣布，向烏克蘭再提供30億美元的軍事援助，供烏軍採購無人機、武器及其他裝備，以協助烏克蘭進行中長期防衛。