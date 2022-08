基輔街頭擺滿「俄軍坦克」慶獨立日！　烏克蘭童爬炮口嗨玩

▲基輔的市中心大道擺滿俄軍報廢坦克,慶祝烏克蘭獨立紀念日。(圖/達志影像/美聯社,下皆同)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭從2月24日開打至今已滿6個月,正巧8月24日也是烏克蘭的獨立紀念日,外界盛傳俄軍可能會選在這天發動新一波攻勢。不過,烏克蘭民眾早在數天前就開始慶祝紀念日,而且採用跟往年截然不同的方式,首都基輔的馬路上擺滿了俄軍報廢坦克,展現烏軍戰績,許多孩子也爬上坦克興奮拍照留念。

烏克蘭24日將迎來第31次獨立紀念日,有別於以往的慶祝方式,今年政府在紀念日前幾天,就開始在基輔的市中心大道Khreshchatyk街和 Maidan Nezalezhnosti街上,擺放數十輛俄軍報廢坦克、軍車和裝甲車,並稱這是「協助俄軍進入基輔」,吸引許多民眾駐足觀賞,還有孩童興奮地爬上坦克玩耍拍照。

根據英國國防部數據指出,從開打至今俄羅斯已有4.4萬名士兵喪生,約1.8萬輛坦克被摧毀,加上沒有加裝爆炸式反應裝甲(ERA)導致大量主坦克損毀。英國官員表示,俄軍坦克缺乏維護ERA的訓練,導致零件安裝不良或是完全無法使用。

聯合國人權事務高級專員公署(OHCHR)22日表示,根據紀錄,開戰以來已有5587位平民死亡、7890位平民受傷,但實際人數要高出許多;大多數死傷來自火砲、飛彈和空襲等爆炸性武器的攻擊。

Volodymyr Zelenskyy posted a video from #Khreshchatyk showing the destroyed equipment of the #Russian invaders.



"The parade of Russian equipment in Ukraine can only be like this. Glory to Ukraine! Glory to the Armed Forces of #Ukraine!" the president wrote. pic.twitter.com/0VerDCo9fN