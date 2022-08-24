19歲鮮肉硬舉300kg！竟下半身癱瘓坐輪椅　無預警倒地原因曝光

▲英國19歲年輕男子硬舉300公斤後發現背部疼痛，不料病況迅速惡化，下半身癱瘓坐輪椅。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok，下同）

記者張寧倢／編譯

英國南約克郡19歲青年哈克特（Brandon Hackett）熱愛重訓運動，還報名參加舉重比賽，然而，他某次訓練完300公斤硬舉後，突然感覺背部疼痛，接著痛感蔓延至腹部、腿部，不到幾周時間他發現自己走路困難，甚至二度癱倒家中，雙腳無法動彈，被迫坐輪椅就醫，轉院後才確診了骨骼相關的罕見癌症。

▲哈克特19歲時出現健康問題導致半身癱瘓，最終確診罹癌。

根據《每日星報》報導，住在英國巴恩斯利（Barnsley）的哈克特現年20歲，他2021年7月左右正積極準備舉重比賽，某次訓練後第一次感覺到背部疼痛，當時醫生認為這只是肌肉緊張，他開始接受物理治療，但疼痛不僅沒有好轉，還擴散到腹部，腿部也開始有刺痛感。哈克特為此二度就醫，醫生表示可能是坐骨神經痛。

哈克特2021年8月底去了里茲音樂節（Leeds Festival），本想連續3天開心狂歡，但第2天就發現雙腿無力，第3天醒來後更是難以行走，回到家他癱倒在房間裡，於是他第三度就醫，醫生讓他先回家休息，結果這次他又癱倒在地，立刻回到醫院檢查，發現有異物壓迫脊椎，隨後他被轉院治療，那時他雙腳已經無法動彈，腰部以下癱瘓。

▲哈克特表示，下半身無法動彈的感覺就像雙腳被黏在地上，連腳趾都不能動。

哈克特說，他以為是自己在健身房做了300公斤硬舉後椎間盤突出，但當他倒下時完全不知道自己出了什麼問題，「這真的很可怕、很奇怪，刺痛的感覺一直沒有消失，每次試圖移動就像身體被電到一樣，感覺我的腳被黏在地板上，甚至無法移動腳趾。」

緊急進行減壓手術後，他的腿部終於能夠小幅活動，並且終於被診斷出長了惡性腫瘤。據報導，這是一種名為「尤文氏肉瘤」（Ewing sarcoma）的罕見癌症，腫瘤會發生在骨骼或骨骼周圍的軟組織，導致骨骼疼痛、局部腫脹疼痛、高燒不退等，好發兒童和青少年族群，但成年人也可能發生，男性發病率高於女性。

哈克特積極進行化療、復健，花了6個月才能活動自己的雙腿，後來他藉由輔具慢慢恢復行動，學習自主行走。如今已過了將近1年時間，癌細胞沒有擴散，擺脫癌症的他已經可以回到健身房運動。

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