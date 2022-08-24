巴西猴痘確診數飆至全球第三　已獲批准「特定疫苗免註冊」

▲巴西已有3788例猴痘確診病例，為全球第三高的國家。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

巴西衛生福利部最新報告表示，至21日為止共有3788例猴痘確診病例，數字快速攀升已超過英國和德國，成為全球猴痘確診數第3多的國家。病毒學家塔努里（Amilcar Tanuri）認為，巴西必需擴大不確定病例的檢測，才能阻止繼續擴散。巴西國家衛生監督局（Amvisa）19日通過，特定國際權威監管機構獲准，進口用於預防或治療猴痘的藥物和疫苗免註冊。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，美國仍是猴痘確診病例最多的國家，總共約有1.4萬例；其次是西班牙，算至18日已有5792人感染猴痘。

巴西國家衛生監督局（Amvisa）19日已獲特定國際權威監管機構批准，進口用於預防或治療猴痘的藥物和疫苗豁免註冊，當局的技術部門將在7個工作日內評估豁免註冊請求。

里約熱內盧聯邦大學分子病毒學實驗室主任塔努里（Amilcar Tanuri）認為，巴西需要擴大對不明確病例的檢測，以控制病毒傳播，且口罩不是主要預防猴痘的方式 ，因為病毒是透過皮膚接觸和共用物品傳播。

塔努里指出，除了性行為會傳播猴痘病毒外，抓臉或者把手放在眼睛上也可能感染病毒，猴痘病毒具有高傳播力，所以在檢測結果為陽性的狀況下，7天的隔離可能還不夠預防病毒傳播，在結痂脫落前，感染者都有傳染性。

塔努里補充說，猴痘病毒在環境中非常穩定，至少可以活躍90小時，不過它對70度酒精和洗潔精格外敏感，所以只要盡量保持個人衛生，避免隨便觸摸臉，經常消毒和洗手就是最好的預防方法。

