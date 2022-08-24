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人氣保證！彭政閔任大都會台灣日嘉賓　售票估破近10年紀錄

▲▼ 彭政閔。（圖／球團提供）

▲ 彭政閔任大都會台灣日開球嘉賓。（圖／翻攝自Facebook／兄弟Fans Club）

文／中央社

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日即將登場，球團今天宣布附贈限量球衣的套票銷售一空。在開球嘉賓、前中華職棒球星「恰恰 」彭政閔加持下，刷新去年締造的台灣日售票紀錄。

第17屆大都會台灣日（Mets Taiwan Day）預定28日在花旗球場舉行，有「台灣隊長」稱號的彭政閔將以嘉賓身分，為這場大都會主場迎戰科羅拉多洛磯隊的例行賽開球，成為2005年大都會台灣日開辦以來首位獲邀開球的中職本土代表。

現任中信兄弟副領隊的彭政閔上週末飛抵紐約，隨後赴賓州威廉波特（Williamsport），替打進世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽的台北市福林國小少棒隊加油打氣。

彭政閔中職生涯19季都入選明星賽，即使退役仍極具號召力，替大都會台灣日開球的消息3月底公布後，球迷購票更加踴躍。球團延續去年做法，以深藍色款1號台灣紀念球衣回饋購票支持台灣日的球迷，製作件數多次加碼，以免球迷失望而歸。

去年大都會台灣日隨票附贈白色款紀念球衣，限量2350件搶購一空，創歷屆最多台灣球迷進場紀錄。據了解，今年特殊套票銷量增加約一倍。

大都會亞洲市場負責人王偉成向中央社表示，感謝球迷熱情支持，這項活動日益茁壯令他興奮又感動，期待台灣日當天在現場見到滿坑滿谷的球迷。

大都會台灣日是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動，以藝文表演、播放廣告、設置遊戲與親子活動攤位等方式吸引球迷認識台灣，曾邀請導演李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、盧彥勳等名人開球。去年開球嘉賓是駐美代表蕭美琴。

自5月起，大都會陸續在主場舉辦日本、亞太裔、韓國 、中華文化、菲律賓等亞洲主題日，台灣日是壓軸，也是球迷反應最熱烈的活動。王偉成說，若不計一般購票，本屆台灣日有機會挑戰愛爾蘭之夜以約4000人締造的近10年最高主題日購票入場紀錄。

本屆台灣日還獲得大都會球員力挺。在社群媒體宣傳影片中，名字與台灣諧音而被部分球迷稱為「台灣之友」的投手華克（Taijuan Walker）舉起即將發送的限量球衣說：「歡迎來到台灣日。」

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