一家生5兄妹　4人長出「河馬臉」無法治癒！竟是爸爸患怪病

Our Faces Are A Medical Mystery Meet the family whose faces have changed shape 由 Born Different 發佈於 2021年9月22日 星期三

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼一名男子臉部五官天生怪異，感覺像被火燒過一樣扭曲，然而，他生下的5名子女中，有4人長相都和父親相似，不僅被當地人笑稱「河馬臉」，頻頻遭歧視、侮辱，連找工作也不順利。直到這家人的故事曝光後，才有專家告訴他們，這是因為他們罹患一種無法治癒的罕見疾病。

根據《中國報》報導，蘇門答臘島上有一家生下5名兄弟姊妹，其中4人臉部感覺像被火燒傷，五官比例異於常人，只有身為家中老么的小女兒泰爾長相正常。這5兄妹的合照中，有4人臉上皺紋明顯，眼睛是外擴凸起的金魚眼，嘴部比例異常得大，還朝前突出，被當地人笑稱是「河馬臉」。

▲印尼一家5名兄妹有4人罹患罕病，五官比例怪異，還遭當地人歧視，戲稱他們是「河馬臉」。（圖／翻攝自Facebook／@BornDifferentShow）

泰爾回憶道，她從小就知道自己和哥哥、姐姐們長得很不一樣，但因為爸爸的長相也差不多。原來，只有泰爾幸運地遺傳到母親的長相，父親的「怪臉」卻遺傳至其他4名子女，讓他們飽受歧視、侮辱，找穩定工作也很困難，只能靠打零工維生。

雖然父母曾帶孩子們四處就醫，但附近大大小小的醫院都未診斷出「河馬臉」的原因。隨著5兄妹的照片和故事在網路上引起關注後，才有專家出面表示，這家人可能罹患了名為「特雷徹•柯林斯綜合症」（Treacher Collins Syndrome）的罕見疾病。

特雷徹•柯林斯綜合症是一種導致耳朵、眼睛、顴骨和下巴天生畸形的遺傳性疾病，且目前無法治癒，隨著病情程度不同，有可能發生呼吸、視力、聽力和顎裂等不同問題，但通常智力、壽命正常。不過，有超過半數患者的情況是由於基因發生新的突變，而不是完全從父母遺傳而來，診斷方法是根據症狀、X光檢查，加上基因檢驗確認。

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