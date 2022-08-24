大馬豬仔求救訊息曝！　逾100人困KK園區：政府放棄我們了嗎





▲衛星圖片顯示位於緬甸妙瓦底的KK園區儼然成為一個獨立的聚落，外人難以援駐。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞同樣有許多受害「豬仔」受困緬甸KK園區，大馬媒體22日接獲求救短訊，聲稱園區內有超過100名大馬豬仔被囚禁，還有人在試圖逃跑時遭到射殺。

馬媒《中國報》23日報導，一名自稱是受困豬仔的人傳訊息給該報記者，表示自己受困KK園區，只有5分鐘的時間內傳訊息，否則會被人發現用手機聯繫外界。

「馬來西亞政府是不是沒有打算像台灣、越南那樣救我們出去？」受困豬仔質疑馬國政府毫無動作，「今天和我被關在一起的台灣人已經送出園區了，他說他們國家來救他們了，為什麼我們馬來西亞一點都還沒行動？」

對方接著表示園區內的大馬豬仔也都是被騙來的，之前試著逃跑，一個朋友竟然遭到園區裡的軍人射殺。他說逃亡失敗後自己被關在小黑屋裡，一周只有5分鐘時間能用手機，但被關到至今都沒有馬國政府出手救援的消息，讓他懷疑「馬來西亞真的放棄馬來西亞人了嗎」，「這裡總共有100多位馬來西亞人被虐待著。救救我們！這可能是我最一封訊息了。」

報導聯繫上豬仔，對方稱自己25歲，來自蕉賴美達花園，目前在KK園區內的一舉一動都被監視，手機使用過後還得交給負責人檢查。該名豬仔也指出同樣情況，在園區內只要「業績」未達標，除了被打還要被迫向外界籌「賠償金」，因此才有機會用手機聯繫，這也是他們唯一的求救窗口，但因為時間有限，對方沒來得及透露更多就掛斷了電話。

另一封豬仔的求救訊息透露，每天幾乎都被要求工作17個小時，業績沒達標還得在大太陽底下深蹲200次，伏地挺身200下。除了剛買回來的豬仔會被關進小黑屋電擊和虐打，詐騙集團還花錢請許多持槍保全只要有人想逃跑就可能會被開射殺。