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「民進黨辜負南部鄉親厚愛」　謝龍介看殺警案：徐國勇荒腔走板！

▲▼國民黨台南市長參選人謝龍介重大公佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台南市長參選人謝龍介。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

台南安南區北汕尾三路22日發生殺警案，兇嫌林信吾在逃亡17小時後，於23日凌晨4點多在新竹落網。國民黨台南市長參選人謝龍介感嘆，今年以來，台南已經發生治安問題，民進黨都不用認真面對，「真的辜負了南部鄉親的厚愛」，更點名內政部長徐國勇尤其荒腔走板。

謝龍介說，做為一名在野黨參選人、台南市議員，有些話就不得不說。徐國勇面對治安惡化，無動於衷，只有跟前警政署長陳家欽爭人事權的時候嗓門特大，如今殺警案又散播未經警方證實的消息，宣布殉職員警不只中刀，還有槍傷，恐怕干擾辦案，又誤導大眾。

謝龍介指出，台南近期治安案件頻傳。6月9日，歸仁圓環角頭對轟35槍，一死一傷，當時他就疾呼警政署長，應該南來坐鎮，結果淪為「馬耳東風」。高雄在醫院內上演「行刑式槍決」，中央政府還是無動於衷。是不是因為台南市長是黃偉哲，高雄市長是陳其邁，所以儘管黑幫日漸囂張，治安每下愈況，還是要粉飾太平，反觀執政的是國民黨的韓國瑜，就要往死裡打？

謝龍介批評，街頭火拚、殺警奪槍、人口販運，身為執政黨都沒有處理，只想著推動中介法，禁絕網路反對聲音，就能萬年執政？「民進黨真的辜負了南部鄉親的厚愛。」

針對22日發生的台南殺警案，總統蔡英文23日晚間表示，已向兩位殉職警察的家屬致上最深歉意，並已指示行政院，要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。

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