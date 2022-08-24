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斯里蘭卡逃亡前總統可能返國　舊勢力還在！局勢恐再掀波瀾

▲▼ 斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩可能在近期返國。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社駐新德里特派員林行健／8月24日

7月間因國內大示威而出逃海外的斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩，據傳會在近期內返國，看似稍微恢復平靜的斯里蘭卡社會，恐將因此再掀波瀾，甚至影響紓困談判。

去年年中，斯里蘭卡經濟已是搖搖欲墜，生活困苦引發民怨，民眾自今年3月中旬開始一連串大規模示威，4月1日當時的總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）宣布緊急狀態，強勢鎮壓示威。

4月中旬，斯里蘭卡藥品開始短缺，並出現外債債務違約，6月底汽油庫存見底，每天限電時間延長，民眾終於在7月9日衝進總統府，就連軍警也未能阻擋。拉賈帕克薩倉皇出逃，由他任命的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）暫代總統之職。

早在當時，斯里蘭卡坊間就盛傳，威克瑞米辛赫本是拉賈帕克薩的人馬，兩人達成祕密協議，威克瑞米辛赫若順利當選總統，將為拉賈帕克薩的返國鋪路。

威克瑞米辛赫所屬的聯合國民黨（UNP），在國會只占1個席位，也就是他自己。但在7月20日的國會投票中，他卻能輕鬆擊敗其他候選人當選總統，靠的就是拉賈帕克薩所屬的斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）的支持。

不論祕密協議的傳聞是否屬實，情勢卻看似朝著傳聞的方向發展。

根據媒體報導，拉賈帕克薩出逃時先是前往鄰國馬爾地夫（Maldives），後來轉赴新加坡、泰國。上週，斯里蘭卡新聞電視頻道NewsFirst披露，他將於8月24日返回斯里蘭卡；另有媒體說會在9月第一週。

媒體報導，泰國政府基於安全考量，不讓拉賈帕克薩自由行動，使得他萌生回國之意。

拉賈帕克薩據傳已申請綠卡，他究竟是只想回家等候美國綠卡？還是認為風頭已過，打算東山再起？消息曝光後，威克瑞米辛赫直言目前時機不宜，可能加劇政治緊張。

這樣的顧慮不是沒有道理，因為就連威克瑞米辛赫自己的總統職位，也被認為未反映真實民意。在民眾衝進總統府的那一波示威潮中，威克瑞米辛赫的住宅同樣被民眾縱火洩憤。

印度智庫「和平衝突研究所」（Institute of Peace and Conflict Studies）研究員夏特維迪（Shubra Chaturvedi）早前接受中央社記者訪問時說，威克瑞米辛赫本來就被視為拉賈帕克薩的盟友，而斯里蘭卡人民對政府的不信任感，也不會因為總統換人就消除。

她說：「人民之前就已被激怒，並透過行動展現怒火，由於對政府的信任一再遭到背叛，人民會繼續以行動展現怒火。」

威克瑞米辛赫接任總統之後，宣布全國進入緊急狀態，禁止民眾示威，社會出現短暫平靜。但緊急命令上週五才剛解除，隔天馬上就有人示威，顯示民憤未消。

早年曾長駐斯里蘭卡的印度退休陸軍少將巴納吉（Dipankar Banerjee）向中央社記者說，斯里蘭卡人民闖入總統府，看到拉賈帕克薩奢華的生活之後，對執政者更加痛恨。

巴納吉說：「斯里蘭卡人要的是新的領導團隊，而不是貪汙、無能的老面孔。」

斯里蘭卡人民經過數個月的示威與抗爭，好不容易才將拉賈帕克薩趕走，如今他想回國，讓威克瑞米辛赫相當頭痛。

如何在缺乏美金的情況下確保物資補給不中斷？如何儘快談妥紓困計畫？如何在印度與中國的區域角力中兩面討好？這些問題已讓威克瑞米辛赫忙得焦頭爛額。

一旦拉賈帕克薩返國，是否順應民意依貪汙指控把他送上法庭，將是另一道難題；若不這樣做，斯里蘭卡勢將掀起新一波示威浪潮，社會動盪恐連帶讓有意伸出援手的國家卻步，同時增加國際貨幣基金（IMF）紓困談判的難度。

一名可倫坡台商告訴中央社記者：「斯里蘭卡民眾希望拉賈帕克薩最好不要再回來，但是大家也沒辦法，他的舊勢力還在，回來以後一樣吃好喝好。」

拉賈帕克薩若返國，是否會引起新一波動盪？這名台商說：「這個就要再觀察。現在經濟危機還沒有解除，就等救濟和債務重組，民眾希望經濟狀況不要再破底。」

這名台商表示，斯里蘭卡的民生狀況在換總統後沒有顯著改善，現在還是缺油及經常停電，醫療資源也相當匱乏。

他說：「我們只能希望斯里蘭卡局勢能儘快恢復平靜，否則國際社會不敢伸援手，本已拖延的紓困談判怕要再延後，停電、沒油的日子不知道還要忍多久。」


 

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