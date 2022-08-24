1.13億年前恐龍足跡重見天日　德州河床乾涸見完整形狀

▲德州乾旱，1.13億年前的恐龍足跡重見天日。（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）

記者張靖榕／綜合外電報導

德州正經歷嚴重乾旱，恐龍谷州立公園（Dinosaur Valley State Park）的河流乾涸，意外露出大約1.13億年前的恐龍足跡，保留得還相當完整，可以看出不同種的恐龍走過的足形。

CNN報導，州立恐龍谷公園（Dinosaur Valley State Park）22日發布聲明，公園發言人賈西亞（Stephanie Salinas Garcia）指出，最近大部分在河床不同位置發現的足跡，都屬於高棘龍屬。

▲新露出的河床足跡，大多屬於高棘龍屬。（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）

高棘龍學名為Acrocanthosaurus，意思是「有高棘的蜥蜴」，是食肉龍下目異特龍超科鯊齒龍科的一個屬，出現時間為白堊紀中期，主要分布於北美，成年龍身高約15英尺（約4.6公尺），體重可重達7噸。

賈西亞表示，其他在河床公園裡留下足跡的還有波塞東龍屬，屬於草食性動物，成年龍身高可達60英尺（約18.3公尺），重達44噸。

今年夏天的乾旱嚴重，導致公園內一條河流大部分地區幾乎完全乾涸，卻也因此顯露了1億多年前的恐龍足跡。

Tracks of a 60-foot dinosaur, 113 million years old, just discovered on a dried-out riverbed at Dinosaur Valley State Park in Texas

(@cnn) pic.twitter.com/n6RqA04ZqE — Scott Galloway (@profgalloway) August 23, 2022

Drought Dried-Up Paluxy River in Texas Dinosaur Valley State Park uncovered a very old footprint. 113 Million years old.

Acrocanthosaurus/High-Spined Lizard.

Fort Worth Star-Telegram pic.twitter.com/bV59ticZbh — Kathy Irwin (@BOBOWATO) August 23, 2022

Taking advantage of the Texas Drought at Dinosaur Valley State Park. pic.twitter.com/WCDfFodB64 — Ronny Dawson (@ronny_dawson) August 23, 2022

賈西亞解釋，在正常的天氣情況下，河水流過河床，恐龍足跡上頭也會覆蓋其他物質，因此更不容易發現，「能夠在公園裡有這些發現，看到新的恐龍足跡，一直是一件讓人很興奮的事情！」不過之後隨著降雨，河水重新覆蓋，這些足跡會再度隱身在水中，不過正也是因為這個過程讓足跡得以繼續維持完整。