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1.13億年前恐龍足跡重見天日　德州河床乾涸見完整形狀

▲▼德州乾旱，1.13億年前的恐龍足跡重見天日。（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）

▲德州乾旱，1.13億年前的恐龍足跡重見天日。（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）

記者張靖榕／綜合外電報導

德州正經歷嚴重乾旱，恐龍谷州立公園（Dinosaur Valley State Park）的河流乾涸，意外露出大約1.13億年前的恐龍足跡，保留得還相當完整，可以看出不同種的恐龍走過的足形。

CNN報導，州立恐龍谷公園（Dinosaur Valley State Park）22日發布聲明，公園發言人賈西亞（Stephanie Salinas Garcia）指出，最近大部分在河床不同位置發現的足跡，都屬於高棘龍屬。

▲▼德州乾旱，1.13億年前的恐龍足跡重見天日。（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）

▲新露出的河床足跡，大多屬於高棘龍屬。（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）

高棘龍學名為Acrocanthosaurus，意思是「有高棘的蜥蜴」，是食肉龍下目異特龍超科鯊齒龍科的一個屬，出現時間為白堊紀中期，主要分布於北美，成年龍身高約15英尺（約4.6公尺），體重可重達7噸。

賈西亞表示，其他在河床公園裡留下足跡的還有波塞東龍屬，屬於草食性動物，成年龍身高可達60英尺（約18.3公尺），重達44噸。

今年夏天的乾旱嚴重，導致公園內一條河流大部分地區幾乎完全乾涸，卻也因此顯露了1億多年前的恐龍足跡。

賈西亞解釋，在正常的天氣情況下，河水流過河床，恐龍足跡上頭也會覆蓋其他物質，因此更不容易發現，「能夠在公園裡有這些發現，看到新的恐龍足跡，一直是一件讓人很興奮的事情！」不過之後隨著降雨，河水重新覆蓋，這些足跡會再度隱身在水中，不過正也是因為這個過程讓足跡得以繼續維持完整。

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