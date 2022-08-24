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受困柬埔寨台女「1招保命」成功脫逃　《衛報》：已助8人回台

▲▼手機,社群媒體。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲羽棠拿回手機SIM卡後，機警做出保命動作，迅速聯繫上救援。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣人遭拐至柬埔寨被迫加入詐騙網絡，遭性侵、毆打和囚禁等恐怖事蹟引起國際關注，外媒23日刊登一篇訪問台灣女孩的文章，內容指出台灣、中國、香港、澳門和越南警方，都已展開行動試圖營救公民並破獲人蛇集團。

英國《衛報》訪問不願公開姓氏的台灣年輕女生羽棠（Yu Tang，音譯），她表示自己是臉書找工作機會的社團成員之一，4月時由一名台灣女性接觸，對方提供她海外工作機會，聲稱是網路博弈產業的線上客服。當羽棠提出質疑時，對方大方表示願意提供回程機票，並且同意見面先談談。

「我原本不相信他們，但後來我們在公開場合見面」，羽棠表示赴約的是一名男性，而且看起來相當正常，她才同意接受工作機會，之後在機場和其他同樣被騙至柬埔寨工作的人集合，由不同人招呼他們上機。

抵達金邊機場後，羽棠說一群來接機的人聲稱是旅行社人員，「但看起來就像是幫派」。隨後對方收走所有人的護照，聲稱是要替他們「整理SIM卡」，但之後護照和SIM卡就被押著了，「我知道如果想打電話求救的話，就需要用到SIM卡。當時我們心想，我們已經被賣掉了。」

羽棠表示手機被沒收後，所有先前與詐騙集團的對話紀錄都從SIM卡上被抹除，接著眾人被帶到西哈努克，對方才揭露他們來此的真正目的，參與電信詐騙。對方強迫所有人如果想被釋放，必須哄騙更多人來柬，達到業績才能抵銷1.7萬美元（約新台幣51.3萬元）的贖金，當其中一名男子拒絕後，立刻被打到昏厥，之後又被電擊槍伺候，該名男子至今仍未歸台，依舊在台灣政府列出的失蹤人口名單上。

羽棠說她之後找到機會拿回SIM卡，立刻上網搜尋人口販賣的相關消息，找到西哈努克當地警方的聯絡方式後透過臉書求救。

幾天後柬埔寨警方和武裝部隊抵達現場，羽棠聲稱幫派老大掏錢想要賄賂他們假裝什麼事都沒發生，但警方拒絕了。她被救出後便搭上飛機返回台灣。

羽棠接著指出，她認為受困柬埔寨的台人實際人數高於台灣官方已證實的數字。她受困當時看到至少還有50名台人被和她關押在同一間辦公室，而她所在的區域還有許多相同的建築。人們被迫簽下合約，讓柬埔寨當局找上門時，詐騙集團能拿出文件安撫政府人員，至於被關押的人，只要待得愈久看得愈多，就會因愈害怕而不敢出聲求救。

回到台灣後，羽棠說經常有其他受害者家屬或潛在的受害者家屬連絡她，希望她能幫忙救回家人，警方也會問她關於詐騙和當地的實際情況。羽棠稱目前為止，已經協助救回8名台人。

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