受困柬埔寨台女「1招保命」成功脫逃　《衛報》：已助8人回台

▲羽棠拿回手機SIM卡後,機警做出保命動作,迅速聯繫上救援。(圖/取自免費圖庫pexels)

記者張靖榕/綜合外電報導

台灣人遭拐至柬埔寨被迫加入詐騙網絡,遭性侵、毆打和囚禁等恐怖事蹟引起國際關注,外媒23日刊登一篇訪問台灣女孩的文章,內容指出台灣、中國、香港、澳門和越南警方,都已展開行動試圖營救公民並破獲人蛇集團。

英國《衛報》訪問不願公開姓氏的台灣年輕女生羽棠(Yu Tang,音譯),她表示自己是臉書找工作機會的社團成員之一,4月時由一名台灣女性接觸,對方提供她海外工作機會,聲稱是網路博弈產業的線上客服。當羽棠提出質疑時,對方大方表示願意提供回程機票,並且同意見面先談談。

「我原本不相信他們,但後來我們在公開場合見面」,羽棠表示赴約的是一名男性,而且看起來相當正常,她才同意接受工作機會,之後在機場和其他同樣被騙至柬埔寨工作的人集合,由不同人招呼他們上機。

抵達金邊機場後,羽棠說一群來接機的人聲稱是旅行社人員,「但看起來就像是幫派」。隨後對方收走所有人的護照,聲稱是要替他們「整理SIM卡」,但之後護照和SIM卡就被押著了,「我知道如果想打電話求救的話,就需要用到SIM卡。當時我們心想,我們已經被賣掉了。」

羽棠表示手機被沒收後,所有先前與詐騙集團的對話紀錄都從SIM卡上被抹除,接著眾人被帶到西哈努克,對方才揭露他們來此的真正目的,參與電信詐騙。對方強迫所有人如果想被釋放,必須哄騙更多人來柬,達到業績才能抵銷1.7萬美元(約新台幣51.3萬元)的贖金,當其中一名男子拒絕後,立刻被打到昏厥,之後又被電擊槍伺候,該名男子至今仍未歸台,依舊在台灣政府列出的失蹤人口名單上。

Hundreds of Taiwanese trafficked to Cambodia and held captive by telecom scam gangs https://t.co/D4NmHLxHzU