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出兵烏克蘭將滿6個月　俄羅斯人仍對開戰意見分歧

▲▼烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）民宅遭到俄軍口徑（Kalibr）巡弋飛彈精準打擊。（圖／路透）

▲俄軍出兵烏克蘭已經滿6個月，但內部人民卻意見分歧。（圖／路透） 

文／中央社

俄羅斯進攻烏克蘭將滿6個月，許多俄國人民對這場衝突的意見依然分歧，有些人認為開戰「勢在必行」，有些則認為因此帶來了「悲痛」。

法新社報導，在俄烏戰爭屆滿半年前夕，莫斯科一帶有些民眾表示，支持在親西方的烏克蘭發動這項俄方所稱的「特別軍事行動」；也有人表示，對因此造成的苦難深感遺憾。

但所有人一致表示，希望戰爭儘快結束。35歲的資訊科技專家羅曼能柯（Dmitry Romanenko）在莫斯科市中心街道邊告訴記者：「我為烏克蘭人感到非常難過，他們無辜受苦，他們沒做什麼錯事。」

▲▼普丁。（圖／路透）

▲普丁2月24日出兵烏克蘭的決定，令許多俄國人的生活陷入混亂。。（圖／路透）

俄國總統普丁2月24日出兵烏克蘭的決定，令許多俄國人的生活陷入混亂。在存心造成癱瘓的西方制裁措施下，俄國經濟狀況比某些人的預期好，但許多俄國老百姓仍因為外國企業撤離和通貨膨脹嚴重而大受影響。

在莫斯科可看到民眾支持烏克蘭戰事的跡象，某些汽車窗戶上貼著Z字貼紙，這是在烏克蘭作戰的俄軍象徵。

但在莫斯科市中心接受訪問的多數居民，卻對這場戰事及其後果加以批評。一般認為，莫斯科與俄羅斯其他地區相較，保守程度較低。

羅曼能柯說：「戰爭摧毀了我做的每件事和我所有的業務。原本我在新創事業，而我的8個業務項目全毀。」

在附近走動的83歲退休藝術評論家畢亞里克（Valentina Byalik）說，顯而易見，「一切都變了」。

她說：「我們這個世代的童年歲月是在戰爭中渡過，而令人十分難過的是，我們的老年歲月同樣遭逢戰火。儘管我們的生活離戰事很遠，我們仍然為死於戰火的人深感哀傷，無論他們是什麼國籍。」

她並說：「我們這樣一個大國如今卻陷入孤立而且遭到人人痛恨…這令我們非常難過。」

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