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眾議員古屋圭司會蔡英文「撂台語」：台灣有代誌　日本有代誌

記者林彥臣／綜合報導

日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司22至24日率團訪台，23日與總統蔡英文進行會談時，當場用台語說了2次「台灣有代誌、日本有代誌」，強調前首相安倍晉三所強調的「台灣有事就是日本有事」的理念。

古屋圭司在「區域安全」議題時提到，世界局勢的面動已經開始，例如由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）就是最具代表性的區域安全機制，在歐洲如英國、法國等國也表示高度關注，相信這些有志一同的國家，都能在自由開放的理念下，加強彼此間的合作。

▲▼眾議員古屋圭司與總統蔡英文會談，用台語說了2次「台灣有代誌、日本有代誌」。（圖／YouTube／presidentialoffice）

▲眾議員古屋圭司與總統蔡英文會談，用台語說了2次「台灣有代誌、日本有代誌」。（圖／YouTube／presidentialoffice）

古屋圭司接著說，跟台灣曾經有邦交關係的太平洋島國吉里巴斯及索羅門等太，前幾年前與台灣斷交，轉而跟中國建交，或許是基於短期上的經濟利益，但事實上，中國純粹就其本身的利益考量，給予這些國家過度貸款，以援助名義讓這些國家吃甜頭，最後則是落入中國的陷阱，對於這樣的事態，日本也會強烈告誡這些太平洋島國不要上當。

古屋圭司表示，日本每3年召開一次的「太平洋・島嶼（Pacific Islands Leaders Meeting, PALM）」峰會，已經舉行過9次，包括對太平洋島國進行人才培育，站在他們的立場提供相關的協助，下一次的峰會，將就經濟、安全保障等議題，提供太平洋島國實質援助，並連結當地居民的幸福。

古屋圭司強調，「透明的海洋一旦遭受汙染，就很難恢復原來的模樣」日本會站在這些太平洋島國的立場，未來持續提供相關的援助，也相信這樣的理念，台灣與日本能共同合作堅守，讓這片海洋變成透明的海洋，「台灣有代誌、日本有代誌」，這個說法也是前首相安倍晉三真正想要表達的。

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