台女遭「假防疫官員」要求做愛　威脅「讓我高興」否則趕回台灣

A man who posed as an authorised officer to try to blackmail a woman into a sex act could walk free from prison in less than a year.



Abdulfatah Awow has a history of coercing females but still claims he was just doing his job. @lanamurphy #9News pic.twitter.com/TVRmzLLRhh — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 23, 2022

記者林彥臣／綜合報導

澳洲一名從事醫療包商工作的男子，利用職務之便假冒自己是防疫官員，威脅一名配合澳洲防疫政策隔離的台灣女性，以違反防疫規定為由，要求跟他發生性行為，否則就把她趕回台灣。該名男子遭澳洲法院判刑3年6個月。

根據《澳洲新聞》報導，26歲的索馬利亞裔男子阿沃（Abdulfatah Awow）為一家與維多利亞州衛生部簽約的公司工作，以檢查當地人的隔離情況，並向聯繫追蹤者提供資訊。

▲台女在澳洲隔離期間，多次被假防疫官員騷擾要求做愛。（示意圖／達志影像）



在去年的7 月 14 日，阿沃打電話給持學生簽證居住在澳洲的受害者，以檢查她的隔離狀態，並且利用職務之便，拍下她的個資包括居住地址等等，在下班後打電話給她，聲稱自己是防疫官員，因此有權進入屋內。

阿沃告訴被害者，違反防疫規定，可以把她趕回台灣，但是「只要讓我高興，就可以留下來」，並且取走她的手機用翻譯繁體中文告訴她，只要答應就願意為她提供保護。

儘管被害的台女沒有答應，加上當時還有其他人在場，所以阿沃當下只能離去，但事後還是多次打電話騷擾這位台女，而且還強調「其他女性都答應了」。這位台女不堪其擾，因此產生心理疾病，並且搬離雪梨。

維多利亞郡地方法院在22日以「入侵住宅」和「意圖威脅發生性行為」，遭到判刑3年6個月。

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