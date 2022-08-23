馬來西亞第1位入獄前首相！貪汙等7罪「最終上訴失敗」　即日入獄

▲前馬來西亞首相納吉最終上訴失敗後，在布特拉再也（Putrajaya）的聯邦法庭外接受記者採訪。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）2020年因犯下貪汙等7項罪名，被判處12年有期徒刑及2.1億令吉（約新台幣14億元）罰款。他持續訴諸救濟管道，並且提出最終上訴申請，卻在今（23）日遭到聯邦法院駁回，將成為大馬建國以來，第一位被判監禁的前首相，而且必須今天入獄服刑。

《聯合早報》、《星洲日報》等外媒報導，首席大法官東姑麥潤（Tengku Maimun Tuan Mat）表示，法院已經給予辯方充份機會，以發表口頭陳述，但辯方卻拒絕這麼做。因此，5名大法官一致同意維持原判。

納吉2009年創立一馬發展公司（1MDB），卻被指控於2009-2015年期間，透過該企業旗下SRC國際公司，不當挪用數十億美元，大量購入房地產、高級藝術品等奢侈品。2020年7月，他被判處貪汙、濫權、洗錢等7項罪名成立，因此向最高法院提出上訴，但在去年宣布維持原判，獲得緩刑保釋後，又向聯邦法院提出最終上訴。

69歲的納吉捲入弊案後，儘管遭受重重調查，卻還是國會議員，且在緩刑期間，依然繼續參與巫統黨（UMNO）活動。但據大馬法律，若議員被判入獄1年以上、罰款超過2000令吉，將自動喪失議員資格，出獄後5年內也不得參選。如今，納吉的12年徒刑及鉅額罰款已成定局，如果未獲特赦，必須即日入獄，也無法參加接下來的全國大選。