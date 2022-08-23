美發布警報「公民即刻離開烏克蘭」　情資：俄軍擬攻擊民用設施

▲圖為烏克蘭東部頓內茨克城市托列次克（Toretsk）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院23日發布警告，依據情資，俄羅斯很快就會針對烏克蘭民用基礎設施與政府設施發動新一輪攻擊，將在未來這幾天加大攻擊力道，敦促美國公民在安全的前提下，現在就利用私人交通工具離開烏克蘭。美國官員指出，「從俄羅斯過去在烏克蘭的紀錄來看，我們對俄羅斯襲擊平民與民用基礎設施所構成的持續性威脅感到擔憂。」

路透報導，俄烏戰事將於24日屆滿半年，這天也是烏克蘭的獨立紀念日，但基輔政府以可能發生更多襲擊為由，在22日至25日期間，全面禁止獨立日相關慶祝活動。

美國駐基輔大使館也發出聲明表示，俄方計劃在未來幾天襲擊民用與政府設施。這是該機構近幾個月以來發布的第一個特別安全警告，儘管並未提及俄羅斯計劃鎖定攻擊的確切地點，但敦促美國公民在安全的前提下，現在就利用私人交通工具離開烏克蘭。

烏克蘭總參謀部（Ukraine's General Staff）23日指出，俄軍在靠近歐洲最大核電廠的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區發動砲擊與空襲，引發外界對災難性核事故的擔憂。

附近的烏克蘭居民如今相當擔憂，戰火砲彈可能擊中核電廠反應爐釀成慘劇。民眾利費蘭柯（Alexander Lifirenko）直言，「我們肯定很擔心……這種感覺就像是坐在火藥桶上。」

聯合國人權事務高級專員辦事處22日援引數據指出，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至8月21日期間，已有5587名平民死亡、7890人受傷，主要遭受飛彈、火箭、砲彈等攻擊。

另方面，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）也首度公開烏軍死亡人數，從開戰至今有將近9000名士兵為國捐軀，在戰場上喪命。儘管俄軍並未公開傷亡人數，依據烏方估計，俄國部隊約有4萬5400人戰死。

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