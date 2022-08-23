人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

▲3殺手綁架男子後，意外變成好友。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度邦加羅爾市(Bengaluru)26歲人妻安努帕拉維(Anupallavi)在外結交小王，為了擺脫丈夫納文(Naveen Kumar)竟然聘請3名殺手謀殺親夫，沒想到殺手接近丈夫後成為朋友，4人還一起去參加派對遊玩，再用番茄醬偽裝假血拍照回報，結果小王信以為真，經不起良心苛責自殺，才讓整起烏龍案件曝光。

《印度時報》報導，居住在邦加羅爾Doddabidarakallu區的安努帕拉維，因為和男子庫馬(Himavanth Kumar)發生婚外情，便以印度盧比20萬元（約台幣7.5萬元）聘請3名男子哈里希(Harish)、Nagaraju 和穆吉蘭(Mugilan)去謀殺丈夫納文，並先支付印度盧比9萬元（約台幣3.4萬元）作為頭款，其餘款項待事成提供。

3人7月23日成功綁架納文至泰米爾納德邦，然而4人卻意外成為朋友，還一同在當地跑趴，直到安努帕拉維打電話來詢問進度，他們為了交差便以番茄醬假裝殺人、拍照回傳。沒想到庫馬看到照片後嚇到自殺，他的姊姊以為其失蹤，前往警局報案才讓事件曝光。

目前3名涉案男子與主嫌安努帕拉維均被警方逮捕，警方調閱電話紀錄發現，安努帕拉維的母親Ammojamma也有涉案，也將其逮捕到案。不過受害者納文反而向警方求情，希望他們不要逮捕妻子，因為他還愛著對方。

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