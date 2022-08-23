　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警察中彈！女遭上銬關警車「掙脫片曝光」　解鎖警用AR-15狂轟10槍

記者詹雅婷／綜合報導

美國奧克拉荷馬州36歲女子克蕾（Rachel Zion Clay）12日被捕後，警方基於安全理由，把她關進警用巡邏車並且上銬。沒想到，她居然能夠自行掙脫手銬，還在警車上找到警用AR-15步槍、甚至成功解鎖，朝車外連開10槍，造成一名員警、一名平民中彈。

綜合商業內幕等報導，奧克拉荷馬州當地警方接獲通報前往克蕾住處進行查看，發現她在院子的行為古怪，手腳趴地爬來爬去，還會對員警學狗吠叫，警察出於安全考量進行拘捕，把她獨自一人關進警車後座，並且上銬。

沒想到警方接著做筆錄時，克蕾成功掙脫其中一隻手的手銬，找到放在巡邏車上的警用AR-15半自動步槍，還成功解鎖取得步槍，朝車外連開10槍。已知一名員警與當時正在做筆錄的平民被打傷，但所幸2人均無生命危險。

警方透露，當時克蕾被關進警車後，手銬確實有正確銬上，但她仍成功掙脫，且車上有好幾個開關，其中一個能夠解鎖取槍，她成功找到並打開開關後，才拿到AR-15步槍，最後朝車外連開10槍。

依據紀錄，克蕾在車內與警方僵持約3.5小時，她把自己關在車內，持續朝警方開火，經過長時間談判後才投降。她事後被驗出體內有甲基安非他命（methamphetamine），在投降後立刻遭拘捕，被控犯下蓄意殺人罪等罪名，一旦罪名成立，將面臨2年刑期，最重可能終身監禁。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發
警察用槍責任「改國賠」　警械使用條例已躺立院1年半
快訊／曹瑞傑中38刀、凃明誠17刀！　解剖未見槍傷
快訊／38位死囚未執行死刑　法務部長曝真正原因
無人大街突湧出一大群警察！圍捕林信吾影片曝　網驚：太會藏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓小學生「無罩解放」！她拍影片高調炫耀：根本沒人戴口罩

美國女手滑一丟「傳家戒」掉海裡　60歲熱心男連3天下水尋獲

美發布警報「公民即刻離開烏克蘭」　情資：俄軍擬攻擊民用設施

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發抖」

南韓當局估將過新冠流行高峰　下周發表「改良疫苗」施打計畫

她只穿透視薄紗逛街！露出渾圓形狀卻「沒有2點」　背後故事超勵志

警察中彈！女遭上銬關警車「掙脫片曝光」　解鎖警用AR-15狂轟10槍

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

北韓小學生「無罩解放」！她拍影片高調炫耀：根本沒人戴口罩

美國女手滑一丟「傳家戒」掉海裡　60歲熱心男連3天下水尋獲

美發布警報「公民即刻離開烏克蘭」　情資：俄軍擬攻擊民用設施

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發抖」

南韓當局估將過新冠流行高峰　下周發表「改良疫苗」施打計畫

她只穿透視薄紗逛街！露出渾圓形狀卻「沒有2點」　背後故事超勵志

警察中彈！女遭上銬關警車「掙脫片曝光」　解鎖警用AR-15狂轟10槍

王令麟捐1200萬培育護理人員　助花蓮門諾醫院偏鄉醫療

「外交部照規定救國人」　Bump大笑：怎麼說就怎麼信...不想再論戰

外媒曝成都廠因限電衝擊、已尋政府磋商　鴻海重申：庫存足影響不大

新MacBook Pro傳採台積電3奈米晶片　地表最強分析師：仍用5奈米

海外網購族注意！升級版快遞報關「預先委任2.0」9月中上線

颱風環流「今晚開炸雨彈」雨最猛區域出爐！氣象局曝發海警機率

為陳明通抱屈　許信良：問題是制度「不應期待政治人物寫論文」

V、Jennie又爆戀愛緋聞「曖昧同框」瘋傳　歌迷揪疑點：髮色不對

「和平不是靠敵人的施捨」　蔡英文：侵略台灣將付出很大代價

中信金受惠升息、淨利息增逾50億元！　防疫保單啟動二度增資

國際熱門新聞

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

爆乳醉女沒被撿屍　秒變喪屍硬上陌生男！磨蹭後狠吃耳朵濺血

俄控烏女兵殺死杜金愛女！出入同公寓畫面曝

「豬仔」跳河逃柬！2蛇頭落網竟是自己人

巨型滑梯根本「脊椎破壞裝置」　開放3小時關閉

俄兵回憶錄揭俄烏戰爭真相：用我們的屍體血洗烏克蘭

「木星清晰圖」曝光！NASA公開「大紅斑」照

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

投資人憂Fed持續升息　美股重挫643點

她滑SUP撞見巨鱷相殺　20秒活吞影片曝

搭飛機別穿涼鞋拖鞋　空服員曝危險

變態男性侵母女　還逼她看女兒被施暴

普丁親信女兒被炸死　他曝：暗殺手法和俄軍情局一樣

更多熱門

相關新聞

船在碼頭加油突然爆炸　4人受傷

船在碼頭加油突然爆炸　4人受傷

美國佛州代托納比奇海灘(Daytona Beach)傳出爆炸案，影片中可看到，一艘船停靠在碼頭加油，船身突然爆炸，導致船尾瞬間被火球吞噬，碎片炸得四處飛散，造成4人受傷，其中1人傷勢嚴重，右腿、右手臂與肩膀都被燒傷。

「防疫隊長」佛奇年底卸任　離職原因曝

「防疫隊長」佛奇年底卸任　離職原因曝

紐時：川普宅邸逾300份機密文件被查扣

紐時：川普宅邸逾300份機密文件被查扣

美國出現不明疾病　狗狗嘔吐、血便死亡

美國出現不明疾病　狗狗嘔吐、血便死亡

美警逮嫌重拳往死裡打　抓頭猛砸地

美警逮嫌重拳往死裡打　抓頭猛砸地

關鍵字：

手銬AR-15北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面