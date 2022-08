俄遊客自拍！照片意外曝光「S-400防空系統」位置　烏軍：謝謝你

▲俄羅斯遊客到克里米亞拍照紀念,意外揭露俄軍S-400防空系統的位置。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

俄烏戰事未歇,俄羅斯一名遊客7月前往克里米亞度假拍照PO網打卡時,背後正是俄軍S-400防空系統,如今有人利用這張照片肉搜揭露其確切座標資訊與位置。烏克蘭國防部對此發文表示,有時候俄國遊客也是滿幫忙的,「謝謝你,繼續保持!」

新聞週刊(Newsweek)報導,依據OSINT獨立研究員皮特(Benjamin Pittet)的說法,今年7月,俄羅斯社交平台VKontakte的一名用戶上傳在海灘散步的照片,明顯可見照片中的泳褲大叔身後正是俄軍S-400防空系統。

儘管光靠藍天、沙地等線索難以比對出確切位置,但真的被網友肉搜出來,揭露該處就在克里米亞西部的葉夫帕托里亞鎮(Yevpatoria)附近,座標為45.180317,33.232232。皮特進一步指出,這些設備是在7月20日左右抵達當地。

針對此事,烏克蘭國防部也在推特發文回應,「也許我們對俄羅斯遊客太苛刻了……有時候他們真的滿幫忙的,像是這名男子在佔領區克里米亞葉夫帕托里亞附近的俄羅斯防空系統據點拍照。謝謝你,要繼續保持!」

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H