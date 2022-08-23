抗疫半世紀！「防疫隊長」佛奇服務7總統後年底卸任　離職原因曝

▲佛奇宣布將在今年12月卸任。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國「防疫隊長」佛奇（Anthony Fauci）在當地22日宣布，他將自今年12月起，不再出任美國過敏與傳染病研究所（NIAID）所長、白宮首席醫療顧問等公職，結束長達50多年的公職生涯，追尋個人下一階段事業。拜登總統隨後發布聲明，對佛奇多年來的服務表示感謝，同時讚揚他貢獻良多。

據路透社報導，現年81歲的佛奇，自1984年以來，就一直是NIAID的主任，並於聯邦政府體系任職了超過50年。自雷根總統（Ronald Reagan）開始，佛奇已先後擔任過7位美國總統的顧問，並帶領美國走過愛滋病毒、禽流感病毒、伊波拉病毒、茲卡病毒、新冠肺炎、猴痘等多種傳染病風險。

然而，經驗豐富的佛奇卻在22日宣布，他即將在今年12月卸任包括NIAID所長等的所有聯邦政府職位。他表示，「這麼多年以來，我一直為自己能領導NIAID，並與這麼多優秀的人合作，感到自豪和感激。這是我畢生的榮幸。離開公職是一種『苦樂參半』的感受，但我同時也為接下來的工作感到興奮。」

他透露，他之所以辭職，是希望能在未來做些別的事情，「雖然我將離開現有的職位，但我並沒有退休，我想趁著自己還有活力和熱情時，繼續追尋職業生涯的下一階段，利用我作為NIAID主任所學到的知識，推動科學和公衛健康，激勵和指導下一代，幫助他們為未來的傳染病威脅做好準備」。

美國現任總統拜登在得知佛奇退休的消息後，透過白宮對佛奇的付出表示最深切的感謝，同時也讚揚他無與倫比的精神，與堅守崗位的誠信。拜登表示，無論佛奇下一步想做甚麼，相信他的專業知識將繼續為全球帶來福音。