美國女手滑一丟「傳家戒」掉海裡　60歲熱心男連3天下水尋獲

▲女子不小心手滑讓戒指掉進了海裡。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐芷儀／綜合報導

鑽石戒指掉海裡竟奇蹟找回！美國29歲女子緹爾（Francesca Teal）前陣子與丈夫在海邊玩球時，不小心將曾祖母留給她的鑽石戒指甩了出去，兩人在海水中找了數個小時，還是無法找到，最後她只好將消息張貼至臉書社團，尋求幫助。神奇的是，真的有一名網友花了3天的時間，利用金屬探測儀幫助緹爾將戒指找了回來。

緹爾與丈夫在8月6日時，來到美國新罕布夏州漢普頓（Hampton）的北灘（North Beach）度假，兩人在海灘上玩球的時候，不小心將曾祖母流傳下來的傳家寶「戒指」，拋進了海中。緹爾與丈夫兩人在海岸邊的水中找了許久，仍是一無所獲。

為了找回這個意義非凡的傳家寶，緹爾將尋找戒指的消息貼至海灘相關社團，希望網友能夠幫忙，而這則貼文被分享了3129次，並且引起了網友亞基（Lou Asci）的注意。60歲的亞基決定接下這個困難的任務，他連續3天拿著金屬探測器下水尋找，才成功找到這枚戒指，隨後他將戒指的照片PO上了社團中並留言，「拜託告訴我就是這枚戒指，這樣我才可以離開這片海灘」。

拿回戒指的緹爾隨後在網路上分享，「過去一週，我被陌生人的善意淹沒了！非常感謝這些給予我鼓勵與幫助的陌生人，你們讓我體會到了人性的美好，將來我也會以同樣溫暖的方式給予他人幫助。」